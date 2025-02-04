В случае затяжной войны или увеличения численности русских войск Украина может получить опыт демократических стран, где женщины играют важную роль в тылу и на фронте.

В Украине насчитывается около 5,6 миллионов женщин в возрасте от 18 до 60 лет, и часть с ними может быть вовлечена в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы заменить мужчин на ряд должностей и усилить обороноспособность страны.

Texty.org.ua рассказали, кого именно могут мобилизовать

Кого можно мобилизовать?

Из общего количества женщин 46% имеют несовершеннолетних детей, что ограничивает их участие в мобилизации. По действующему законодательству в службу может быть призван только один из родителей.

Почему мобилизация женщин важна?

В случае затяжной войны или увеличения численности русских войск Украина может получить опыт демократических стран, где женщины играют важную роль в тылу и на фронте.

Во время Второй мировой войны Великобритания создала отдельные женские подразделения, в частности, Женский вспомогательный территориальный корпус (ATS), Женскую королевскую военно-морскую службу (WRNS) и Женские вспомогательные воздушные силы (WAAF).

Женщины выполняли задачи в тылу: работали в метеорологии, радиолокации, ремонте техники и логистике, обслуживали авиацию. Это позволило высвободить 450 тысяч человек для боевых задач.

Украина также может внедрить подобную модель, создавая женские подразделения или привлекая женщин в смешанные коллективы.

Задания для украинок в армии

Женщины могут работать в системах противовоздушной обороны, мобильных бригадах по уничтожению дронов, быть операторами беспилотников, снайперами, логистами. Другие важные направления – декодирование данных, бухгалтерия, прессслужбы, работа на оборонных заводах.

Сегодня женщины уже заменяют мужчин в гражданском секторе, работая даже в горнодобывающей промышленности.

Добровольность мобилизации

Вовлечение женщин в ВСУ должно быть добровольным. Принудительная мобилизация или ограничение на выезд недопустимы.

Для эффективного участия женщинам нужны качественные подготовительные курсы, гарантированные отпуска, ночевать дома во время ротации и другие мероприятия, обеспечивающие баланс между службой и личной жизнью.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.