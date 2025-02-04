В Украине насчитывается около 5,6 миллионов женщин в возрасте от 18 до 60 лет, и часть с ними может быть вовлечена в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы заменить мужчин на ряд должностей и усилить обороноспособность страны.
Texty.org.ua рассказали, кого именно могут мобилизовать
Кого можно мобилизовать?
Из общего количества женщин 46% имеют несовершеннолетних детей, что ограничивает их участие в мобилизации. По действующему законодательству в службу может быть призван только один из родителей.
Почему мобилизация женщин важна?
В случае затяжной войны или увеличения численности русских войск Украина может получить опыт демократических стран, где женщины играют важную роль в тылу и на фронте.
Во время Второй мировой войны Великобритания создала отдельные женские подразделения, в частности, Женский вспомогательный территориальный корпус (ATS), Женскую королевскую военно-морскую службу (WRNS) и Женские вспомогательные воздушные силы (WAAF).
Женщины выполняли задачи в тылу: работали в метеорологии, радиолокации, ремонте техники и логистике, обслуживали авиацию. Это позволило высвободить 450 тысяч человек для боевых задач.
Украина также может внедрить подобную модель, создавая женские подразделения или привлекая женщин в смешанные коллективы.
Задания для украинок в армии
Женщины могут работать в системах противовоздушной обороны, мобильных бригадах по уничтожению дронов, быть операторами беспилотников, снайперами, логистами. Другие важные направления – декодирование данных, бухгалтерия, прессслужбы, работа на оборонных заводах.
Сегодня женщины уже заменяют мужчин в гражданском секторе, работая даже в горнодобывающей промышленности.
Добровольность мобилизации
Вовлечение женщин в ВСУ должно быть добровольным. Принудительная мобилизация или ограничение на выезд недопустимы.
Для эффективного участия женщинам нужны качественные подготовительные курсы, гарантированные отпуска, ночевать дома во время ротации и другие мероприятия, обеспечивающие баланс между службой и личной жизнью.
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