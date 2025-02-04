Начиная с 1 января 2028 года лица с 40 и более лет страхового стажа смогут получать пенсию по возрасту независимо от своего возраста.

В Украине с 2025 года вступили в силу изменения страхового стажа для выхода на пенсию.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет, если хватает стажа.

Теперь для того чтобы оформить пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если человек достиг этого возраста, но не имеет необходимого стажа, он может выйти на пенсию только после достижения 63 или 65 лет в зависимости от количества отработанных лет.

С каждым годом норма страхового стажа будет увеличиваться на год. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 33 года стажа, в 2027 году – 34 года, а в 2028 году – 35 лет.

Если же стажа не хватает до 60 лет, украинцы могут оформить пенсию в 63 года, если придерживались следующих условий:

с 1 января по 31 декабря 2025 года - от 22 до 32 лет;

с 1 января по 31 декабря 2026 года – от 23 до 33 лет;

с 1 января по 31 декабря 2027 года - от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года - от 25 до 35 лет.

Если же уровень меньше, пенсию можно оформить в 65 лет при наличии:

с 1 января по 31 декабря 2025 года - от 15 до 22 лет;

с 1 января по 31 декабря 2026 года – от 15 до 23 лет;

с 1 января по 31 декабря 2027 года - от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года - от 15 до 25 лет.

Что касается возможности выхода на пенсию раньше 60 лет при наличии излишка стажа, то в соответствии с действующими правилами украинцы не могут оформить пенсию до 60 лет, если даже не имеют превышенной нормы стажа. Однако начиная с 1 января 2028 года, лица с 40 и более лет страхового стажа смогут получать пенсию по возрасту независимо от своего возраста.

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