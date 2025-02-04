С начала 2025 года в Украине произошло увеличение размеров выплат для ищущих работу, и это стало возможным благодаря повышению показателя минимальной заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.
Какие суммы будут получать безработные в 2025 году?
С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8 тысяч гривен.
Выплаты для безработных рассчитываются с учетом нескольких факторов:
страхового стажа;
основания, по которому лицо потеряло работу;
уровня зарплаты, которую работник получал на прежнем месте работы.
Примечательно, что с октября 2024 года минимальная сумма выплат для лиц со страховым стажем составляет 3,6 тысяч гривен.
Компенсация работодателям в 2025 году
Украинские предприниматели, принимающие на работу лиц с инвалидностью, продолжат получать от государства денежную компенсацию. В частности, в 2025 году работодатели смогут рассчитывать на следующие суммы:
за трудоустройство лиц с инвалидностью I группы – до 120 тысяч гривен (15 минимальных зарплат);
за создание рабочих мест для лиц II группы – около 80 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).
Также Politeka писала о том, что в Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет им получить пенсию раньше по общим условиям.
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