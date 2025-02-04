Примечательно, что с октября 2024 года минимальная сумма выплат для лиц со страховым стажем составляет 3,6 тысяч гривен.

С начала 2025 года в Украине произошло увеличение размеров выплат для ищущих работу, и это стало возможным благодаря повышению показателя минимальной заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

Какие суммы будут получать безработные в 2025 году?

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8 тысяч гривен.

Выплаты для безработных рассчитываются с учетом нескольких факторов:

страхового стажа;

основания, по которому лицо потеряло работу;

уровня зарплаты, которую работник получал на прежнем месте работы.

Примечательно, что с октября 2024 года минимальная сумма выплат для лиц со страховым стажем составляет 3,6 тысяч гривен.

Компенсация работодателям в 2025 году

Украинские предприниматели, принимающие на работу лиц с инвалидностью, продолжат получать от государства денежную компенсацию. В частности, в 2025 году работодатели смогут рассчитывать на следующие суммы:

за трудоустройство лиц с инвалидностью I группы – до 120 тысяч гривен (15 минимальных зарплат);

за создание рабочих мест для лиц II группы – около 80 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

Также Politeka писала о том, что в Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет им получить пенсию раньше по общим условиям.

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