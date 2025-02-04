В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия употреблением алкоголя.

В Одесской области суд вынес приговор мобилизованному мужчине, который был признан виновным в осуществлении систематического домашнего насилия над своей женой.

По данным Единого государственного реестра досудебных расследований, издевательство со стороны военного произошло после употребления алкоголя.

Согласно материалам дела, выявлено неоднократное как психологическое, так и физическое насилие. Муж унижал женщину и угрожал ей. Особенно тяжелым стал случай, произошедший 24 августа 2023 года, когда муж обижал свою жену нецензурной бранью в их доме. Несмотря на запрет потерпевшему, наложенный судом, требовавший воздержания от каких-либо контактов с женщиной, подобные инциденты повторялись.

19 января 2024 года ситуация обострилась: мужчина ударил женщину и продолжил унижать ее словами.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия употреблением алкоголя. Он заверил, что больше не употребляет алкогольные напитки и изменил свое поведение. Жена подтвердила эти изменения и попросила суд не наказывать мужчину строго.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, однако, учитывая его искреннее раскаяние, освободил его от прохождения наказания с испытательным сроком на 2 года.