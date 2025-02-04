Паспорт попал в руки полицейского в Изюме, где подсудимый предъявил документ во время проверки.

Житель Измаила восемь лет использовал поддельный паспорт, за который он заплатил 350 долларов.

Детали дела стали известны по приговору Дзержинского райсуда Харькова.

Согласно материалам судебного процесса, мужчина приобрел поддельный паспорт еще в 2016 году. Фотографию на документ вмонтировали по его заказу, а кто изготовил подделку, пока неизвестно.

Фальшивка обнаружена только в этом году. Паспорт попал в руки полицейского в Изюме, где подсудимый предъявил документ во время проверки.

Решение суда

Судья учел искреннее раскаяние обвиняемого, что повлияло на более мягкий приговор. Мужчину оштрафовали на 1,7 тысяч гривен, а также обязали возместить государству 4,5 тысяч гривен за проведение судебной экспертизы. Фальшивый паспорт будет уничтожен.

Также Politeka писала о том, что эксперты прогнозируют, что 2025 год станет сложным для экономики Украины - известно, как это отразится на рынке труда, динамике цен и финансовом положении украинцев.

Экономист Олег Пендзин поделился своими оценками экономических тенденций на 2025 год.

Он отметил, что одним из главных факторов, который будет влиять на экономику, остается ситуация с безопасностью. Прогнозы международных финансовых учреждений, таких как МВФ, Всемирный банк и Fitch, указывают на то, что экономический рост Украины может ускориться, если война прекратится или хотя бы снизится интенсивность боевых действий.