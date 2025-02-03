В случае если доходы претендентов не отвечают минимальным требованиям, он может получить отказ от оформления документа.

Иностранцы, которые подавали заявки на получение карт избитой в 2024 году, должны предоставить подтверждение того, что их доход сейчас превысил 4 666 злотых.

Так отмечает издание inpoland.net.

Если же заработная плата на момент подачи заявки в 2025 году была выше минимальной, менять информацию не нужно.

На 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Польше составляет 4666 злотых (свыше 47,6 тыс. грн по актуальному курсу НБУ). Для иностранцев, в частности украинцев, подающих заявку на карту избитую на основании трудоустройства, доход не может быть ниже этой суммы. В случае если доходы претендентов не отвечают минимальным требованиям, он может получить отказ от оформления документа.

Важно, что размер заработной платы должен быть не меньше установленного минимума на момент принятия решения о выдаче документа, независимо от продолжительности рабочего времени.

Карта избитой дает право на длительное или постоянное проживание в Польше, обеспечивая доступ иностранцев к правам граждан страны, включая возможность безвизового пересечения границы.

Недавно в Польше отменили требование об обязательном трудоустройстве иностранцев только по трудовым договорам. Теперь существует возможность оформления других форм трудовых отношений. Однако работодатели обязаны предоставлять копии трудовых договоров в соответствующие органы, а нарушение правил трудоустройства иностранцев может привести к большим штрафам.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.