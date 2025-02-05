Вместе с ним в автомобиле находились беременная жена и трехлетний ребенок, которые также намеревались сдать анализы.

В Донецкой области патрульные остановили водителя из-за его вида, подозревая, что он находится под влиянием наркотических веществ.

Как отмечено в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, полицейские пригрозили ему доставкой в ​​территориальный центр комплектования (ТЦК), что привело к судебному разбирательству этого дела.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2101 в поселке Александровка, был остановлен патрульными, проверившими его на наличие наркотического опьянения.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование в больнице, из-за чего правоохранители составили протокол по статье, которая предусматривает ответственность за управление транспортными средствами под влиянием алкоголя, наркотических веществ или снижающих внимание лекарственных препаратов. Водитель не признал свою вину и во время судебного заседания объяснил, что он ехал в больницу на перевязку после недавней операции на руке. Вместе с ним в автомобиле находились беременная жена и трехлетний ребенок, которые также намеревались сдать анализы.

Прибыв в больницу, патрульные провели осмотр автомобиля. Также они спросили, почему он выглядит таким уставшим, и после того, как выяснились об операции, интересовались, употреблял ли он алкоголь или наркотики. Мужчина объяснил, что замерз и не употреблял запрещенные вещества, а только принял обезболивающие.

Патрульные предложили водителю пройти медосмотр, однако угрожали ему доставить в ТЦК, если он откажется. Водитель согласился снять видео об отказе от осмотра и подписал протокол, после чего покинул место происшествия и отправился в больницу.

Суд, рассматривая дело, обратил внимание на то, что к протоколу не был присоединен акт осмотра на состояние опьянения. Кроме того, правоохранители не придерживались требований инструкции по использованию технических средств для фиксации видео, ведь между первой и другой записью была почти 17-минутная пауза.

В судебной видеозаписи полицейский сообщает, что водитель имеет признаки наркотического опьянения из-за «замедленности и бледности», однако видео опровергает это утверждение, показывая, что вид водителя был нормальным.

Судя по всем обстоятельствам, суд признал, что в действиях водителя не было административного правонарушения и закрыл дело.

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