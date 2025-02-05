Директор столичного кафе отмечает, что спрос на кофе в Украине остается высоким, а это дополнительно влияет на цены.

Стоимость шоколада в этом году может вырасти до 85 гривен за плитку, что на 50–70% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает ТСН.

Почему дорожает шоколад?

Рост цены на шоколад связан с глобальными переменами во всем мире. В 2024 году стоимость какао-бобов на Нью-Йоркской бирже достигла 11,5 тысячи долларов за тонну. Это вследствие климатических аномалий, ударивших по ключевым производителям сырья, таким как Бразилия и страны Западной Африки. Старение какао-деревьев в регионе также снижает производительность.

Игорь Бондарь, владелец компании, пояснил, что украинские производители из-за подорожания сырья вынуждены переходить на использование заменителей, чтобы сохранить цены.

Что говорят эксперты?

Профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник прогнозирует, что подорожание коснется не только шоколада, но и молочной продукции, овощей, фруктов и макаронных изделий. Среди причин рост расходов на энергоресурсы, логистику и хранение.

Директор столичного кафе отмечает, что спрос на кофе в Украине остается высоким, а это дополнительно влияет на цены. Тем более, за последний год количество кофеен в стране значительно возросло.

Прогнозы на 2024 год

Эксперты считают, что тенденция роста цены сохранится. Снижение стоимости шоколада будет не раньше 2026-2027 годов, когда новые урожаи увеличат предложение на рынке.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.