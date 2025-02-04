Размер этой доплаты для педагогов будет зависеть от их учебной нагрузки: чем больше часов в неделю преподаватель проводит на работе, тем выше будет выплата.

В Украине с 2025 года введен новый подход к выплатам "учительской тысячи".

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, если педагог работает меньше, чем на полную ставку, то его доплата составит 1300 гривен. В частности, учитель, преподающий всего 14 часов в неделю, получит всю сумму — 1 300 грн. Если же нагрузка увеличивается, например, до 25 часов, размер выплаты может достигать 1 805,56 грн.

Значительное изменение в выплатах будет введено с 1 сентября 2025 года. Педагоги, которые будут работать в условиях, когда военное положение еще не будет отменено, смогут получать по 2600 гривен ежемесячно. Это увеличение на 100% по сравнению с предыдущим уровнем. Также важно, что для совмещающих несколько должностей педагогов расчет выплаты будет происходить пропорционально нагрузке на второй должности. То есть, если основная нагрузка составляет 18 часов, а дополнительная — 7 часов, то доплата за вторую нагрузку будет начислена частично, в зависимости от количества часов.

Несмотря на то, что "Учительская тысяча" входит в состав зарплаты, она не начисляется во время отпусков или других периодов, когда работник не исполняет свои обязанности.

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