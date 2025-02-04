Украинцы, находящиеся в соседней стране, должны быть осторожнее, ведь теперь за различные нарушения ПДД могут налагать штрафы до 600 000 гривен, а в отдельных случаях водители могут даже попасть за решетку.

С 2025 года водителей, нарушающих правила дорожного движения в Польше, ожидают значительные штрафы и суровые наказания.

Как пишет сайт "Твоя машина", среди нововведений – повышение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Если у водителя нет паспорта, водительских прав, техпаспорта или страховки, ему грозит штраф в размере 1000 злотых (приблизительно 10 000 гривен). Нарушения правил безопасности, таких как непристегивание пояса безопасности, непропускание экстренных служб или отсутствие ближнего света фар, могут обойтись водителям от 200 до 2000 злотых (от 2000 до 20 000 гривен).

За превышение скорости штрафы будут колебаться от 50 до 2500 злотых (от 500 до 25 000 гривен), а повторное нарушение приведет к удвоению суммы штрафа. Самые суровые наказания ожидают водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. За содержание алкоголя в крови от 0,2 до 0,5 промилле водителю грозит штраф от 500 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), арест на 30 суток и лишение прав на срок до трех лет.

Если уровень алкоголя в крови превысит 0,5 промилле, штрафы возрастут до 50 000-600 000 гривен, а водителю может быть назначено заключение на срок до двух лет и лишение прав до 15 лет.

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