Чтобы оформить пенсионные выплаты, участникам боевых действий нужно собрать определенные документы и обратиться в Пенсионный фонд Украины: онлайн или пойти в ближайший сервисный центр.

В Украине участники боевых действий имеют право на получение пенсионных выплат от государства.

Как информируют в ПФУ, для того чтобы оформить эти выплаты, военным следует собрать определенные документы и обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Для оформления пенсионной выплаты участнику боевых действий нужно предоставить несколько принципиальных документов. Среди них: паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также военный билет. Кроме того, потребуется трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж, и справка о начисленных суммах денежного довольствия и об уплаченных страховых взносах за период с июля 2000 года по декабрь 2016 года, если эти данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц.

Кроме этого, пакет документов также должен содержать: удостоверение участника боевых действий и справки, подтверждающие непосредственное участие лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и защиты населения во время российской агрессии. Также требуется фотография для изготовления пенсионного удостоверения.

Подать заявление и документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или напрямую обратиться в любой сервисный центр.

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