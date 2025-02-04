Субсидию на твердое топливо могут получить семьи, использующие исключительно твердотопливные системы отопления; льгота предоставляется на календарный год.

В Украине введены новые льготы для семей, использующих твердое топливо для отопления своих домов.

Как информирует портал "Дия", субсидию на твердое топливо предоставляют на календарный год. Заявку на льготу можно подать через следующие органы: территориальные органы Пенсионного фонда Украины; исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов; центры предоставления административных услуг.

Важно, что заявление на получение льгот можно подать не только лично, но и через законного представителя. Есть возможность отправить документы по почте или по электронной почте.

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить следующие документы: заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также справку о наличии печного отопления в жилом помещении или кухонного очага на твердом топливе. Эти документы можно подать как в бумажной форме (при личном обращении или почтовой отправке), так и в электронной через официальные порталы. Важно, чтобы копии документов имели четкое изображение всего текста и реквизитов.

Чтобы подать заявление через онлайн, воспользуйтесь: порталом "Дия", вебпорталом Пенсионного фонда Украины или официальным сайтом Минсоцполитики. После подачи заявления органы Пенсионного фонда рассчитывают сумму льготы до 25 числа каждого месяца.

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