В Украине за последние недели наблюдается значительное удешевление куриных яиц, что было отмечено в супермаркетах по всей стране.

В отдельных сетях цены снизились на 8-30 гривен за десяток яиц.

Согласно мониторингу цен, проведенному OBOZ.UA, сейчас цена на небрендированные нефасованные яйца в среднем составляет 46 гривен за десяток, что на 16,9 грн дешевле по сравнению с серединой декабря 2024 года.

В частности, в отдельных супермаркетах можно найти значительные скидки: Auchan – 43 грн за десяток (4,3 грн за штуку); Novus – 48,9 грн за десяток (4,89 грн за штуку), скидка на 1 грн; МегаМаркет – 62 грн за десяток (6,2 грн за штуку), на 8 грн дешевле, чем в декабре; ЭкоМаркет – 29,9 грн за десяток (2,99 грн за штуку), снижение на 30 грн.

Кроме того, в некоторых сетях супермаркетов можно выгодно приобрести лоток на 30 яиц. К примеру, у Auchan цена за 30 яиц составляет 99 грн, что означает 3,3 грн за штуку — значительно дешевле, чем покупка поштучно. Однако следует отметить, что цены на фасованные яйца остались стабильными. Стоимость десятка яиц марки "Квочка" в среднем составляет 78,4 грн, а "Ясенсвит" - 77,9 грн за десяток.

Снижение цен на яйца, по словам экспертов, стало возможным благодаря потеплению, обеспечившему рынку значительное количество продукции от домохозяйств. В таких условиях спрос на яйца снизился, что позволило супермаркетам снизить цены для потребителей. Однако они могут подняться уже в ближайшее время. Причиной тому могут стать несколько факторов: повышение тарифов на электроэнергию и газ; инфляция и рост стоимости логистики; удорожание кормов из-за засухи и неурожая.

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