Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась с украинцами простым рецептом сочных ребрышек, которые готовятся сразу с гарниром.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как просто и невероятно вкусно приготовить свиные ребра с овощами в одной форме.

Для маринада на 1-1,5 кг свиных ребер "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

чеснок – 3-4 зуб.

150 г растительного масла

60 г соевого соуса

1 ст.л. меда

1 ст.л. специй к мясу

1 ст.л. копченой паприки

Кроме того, для этого рецепта нам понадобится:

600 г картофеля

1 луковица

1 сладкий перец

К измельченному чесноку добавляем растительное масло, соевый соус, мед, копченую паприку, смесь специй для мяса, перемешиваем и заливаем этим маринадом ребрышки. Чтобы мясо хорошо промариновалось, оставляем его в холодильнике минимум на два часа, а лучше на ночь.

Картофель "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и нарезает крупными кусочками. Лук и сладкий перец также крупно нарезаем.

Замаринованные ребра звезда "Мастер Шеф" выкладывает в круглую форму и фиксирует шпажками, чтобы ребра образовали круг.

Нарезанные овощи перекладываем в маринад из-под мяса и перемешиваем. Выкладываем овощи внутри круга из ребрышек. Плотно накрываем все фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на два часа.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко убирает фольгу, еще раз смазывает ребра маринадом, увеличивает температуру до 210 градусов и запекает еще 20 минут до аппетитного золотистого цвета.

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