Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как просто и невероятно вкусно приготовить свиные ребра с овощами в одной форме.
Для маринада на 1-1,5 кг свиных ребер "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- чеснок – 3-4 зуб.
- 150 г растительного масла
- 60 г соевого соуса
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. специй к мясу
- 1 ст.л. копченой паприки
Кроме того, для этого рецепта нам понадобится:
- 600 г картофеля
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
К измельченному чесноку добавляем растительное масло, соевый соус, мед, копченую паприку, смесь специй для мяса, перемешиваем и заливаем этим маринадом ребрышки. Чтобы мясо хорошо промариновалось, оставляем его в холодильнике минимум на два часа, а лучше на ночь.
Картофель "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и нарезает крупными кусочками. Лук и сладкий перец также крупно нарезаем.
Замаринованные ребра звезда "Мастер Шеф" выкладывает в круглую форму и фиксирует шпажками, чтобы ребра образовали круг.
Нарезанные овощи перекладываем в маринад из-под мяса и перемешиваем. Выкладываем овощи внутри круга из ребрышек. Плотно накрываем все фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на два часа.
После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко убирает фольгу, еще раз смазывает ребра маринадом, увеличивает температуру до 210 градусов и запекает еще 20 минут до аппетитного золотистого цвета.
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