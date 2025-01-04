Опубликован трейлер сатирического фильма "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги.

Фильм "Смерть Путина" создан с помощью технологии Deep Fake, предлагает зрителю анализ российской нации и ее системы.

Фильм "Смерть Путина" прослеживает жизнь кровавого российского диктатора — от детства и восхождения на пост президента рф до начала войны против Украины.

По замыслу автора, история, которую рассказывает фильм "Смерть Путина", выходит за рамки личности диктатора и раскрывает механизмы, создавшие и поддерживающие авторитарный режим в России и его влияние на население.

Режиссером фильм "Смерть Путина" стал известный польский кинопродюсер Патрик Вега.

Патрик Вега добавил, что создав фильм, он не боится за свою безопасность и даже считает, что бояться должны в России.

"Если мы будем бояться, то через мгновение Путин будет в Европе. Я считаю, что это он должен бояться нас, а не мы его. Этот фильм должен объяснить миру так называемую "русскую душу" и то, почему россияне так неадекватны. Это некая "инструкция обслуживания" Путина, объяснение правил его игры, абсурдности российской пропаганды", – сообщил Патрик Вега.

Премьера фильма "Смерть Путина" запланирована на первую половину 2025 года.

Источник: radiosvoboda.

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