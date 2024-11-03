История салата Цезарь началась еще на границе между США и Мексикой, где знаменитый итальянец Чезаре Кардини создал его для гостей ресторана в День независимости США.

Итальянский шеф-повар Марко Черветти предлагает свой уникальный рецепт салата, которым когда-то увлекались звезды Голливуда.

Чтобы приготовить салат Цезарь, подготовьте следующие ингредиенты:

салат Романо - 100 г, сыр Пармезан - 15 г, с ухариками из ржаного хлеба - 80 г, филе Анчоуса - 25 г, часник - 3 г, желтки - 2 шт, сок лимона - 15 г, с оус Ворчестер – 10 г, горчица в зернах – 80 г, оливковое Масло – 30 г.

Черветти рекомендует начать с приготовления соуса для салата Цезарь. Сначала разотрите чеснок и мелко порежьте анчоусы, добавляя их в миску вместе с желтками. Затем влейте свежий лимонный сок, горчицу и несколько капель соуса Ворчестера. Хорошо взбейте смесь до однородной смеси. Добавляйте оливковое масло постепенно, продолжая взбивать, чтобы получить кремовый и насыщенный соус для салата Цезарь.

Далее поджарьте сухарики. Нарежьте ржаной хлеб на кубики и выложите на сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Поджаривайте на среднем огне до золотистой корочки, чтобы они стали хрустящими, но не пережарились. Отложите готовые сухарики, чтобы они остыли.

Для основы салата используйте целые листья салата Романо – их лучше не резать, чтобы сохранить свежесть и текстуру. Переложите листья в глубокую миску и добавьте к ним соус, тщательно перемешивая, чтобы каждое письмо было покрыто этой аппетитной заправкой. Далее добавьте сухарики и натрите сверху пармезаном тонкими ломтиками – этот штрих придаст салату насыщенный вкус.

Салат Цезарь стал легендарной закуской благодаря своей простоте и выразительному вкусу. Сегодня этот рецепт превратился в неотъемлемую часть меню многих ресторанов, но приготовить его дома тоже не сложно.

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