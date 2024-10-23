Известный украинский шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную шарлотку с яблоками и уникальным ингредиентом, который дополнит вкус.

Уникальным рецептом шарлотки Евгений Клопотенко поделился в своем youtube- канале.

Чтобы приготовить шарлотку с яблоками на 4-6 порций, нужно 30 минут.

Шарлотка с яблоками, простой рецепт из 2-3 яблок, также необходимо 2 ст. л. апельсинового сока 5 яиц 200 г сахара 200 г муки 20 г сливочного масла, чтобы смазать форму, 10 г ванильный сахар 1 щепотка соли.

Евгений Клопотенко поделился рецептом шарлотки с яблоками, появился пошаговый рецепт.

Для начала приготовления шарлотки с яблоками почистите 2-3 яблока и нарежьте произвольными кусочками, главное чтобы они были примерно одинакового размера.

Побрызгайте яблоки соком апельсина 2 столовых ложки, чтобы они не потемнели.

Посыпайте 5 г ванильного сахара.

Евгений Клопотенко добавил, чтобы приготовить тесто для шарлотки – в миске соедините 5 яиц, 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли – все это взбейте миксером до появления белой пены.

Когда масса увеличится в объеме в 3-4 раза, введите аккуратно 200 г муки и перемешайте лопаткой, пока мука полностью не вмешается в тесто.

Форму для шарлотки смажьте 20 г сливочного масла и присыпьте мукой.

После этого выложите в форму тесто, разровняйте лопаткой, сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки.

Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции.

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