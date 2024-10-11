В Украине разоблачили должностных лиц одного из коммунальных некоммерческих предприятий Киевской городской государственной администрации и директора общества по растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба БЭБ.

Установлено, что подозреваемые объявили два публичных тендера на закупку услуг по изготовлению интерактивных видеоматериалов и мобильного приложения. По итогам тендеров с обществом-победителем заключено два договора на общую сумму 5,1 млн грн.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компания-победитель, специализирующаяся на производстве видеофильмов, имела связи с должностными лицами коммунального предприятия. После подписания договора должностные лица, злоупотребляя своим положением, подписали акты выполненных работ еще до фактического предоставления услуг.

Часть полученных средств общество-победитель вернуло на счет КНП, однако 4,5 млн грн было перечислено на счет другого предприятия с признаками фиктивности за якобы предоставленные услуги по изготовлению видеоматериалов, которые фактически не были предоставлены.

Поставленные видеоматериалы не отвечали техническим требованиям, указанным в договоре, и не использовались по назначению, поскольку доступ к ним был ограничен для обычных пользователей.

Ущерб, нанесенный в размере 4,9 млн грн, был подтвержден аналитическим продуктом и заключением судебно-экономической экспертизы КНИИСЭ.

Директору КНП и директору ООО объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом и служебный подлог). Досудебное расследование завершено.

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