По словам Натальи, после оплаты курса ее добавили в чат, где преподавательница и участники общались преимущественно на русском языке.

В Киеве набирает обороты языковой скандал вокруг преподавания онлайн-курсов фламенко – пользователи сети делятся комментариями и деталями истории.

О языковом скандале на своей странице в социальной сети рассказала журналистка Наталья Бушковская.

Бушковская рассказала, что записалась на курс испанского фламенко в танцевальной студии El Centro Ucraniano-Español Escuela flamenca в Киеве.

Сначала общение с преподавательницей проходило на украинском языке. Журналистка оплатила курс и ее добавили в чат, где делятся записями занятий и общаются. Однако в этом чате все обсуждения проходили по-русски. Когда женщина вежливо попросила общаться на украинском, объяснив, что плохо понимает русский, ее сообщение было удалено.

"Я отвечаю на один из русскоязычных месседжей с вежливой просьбой писать на украинском, потому что плохо понимаю русский. Утром вижу, что мое сообщение удалено. Хорошо, что я его закрыла", — рассказала журналистка.

В частном общении преподавательница курса Ольга Шарапа отметила, что удаление сообщения стало "самым мягким" решением, которое она могла принять.

"Я не вижу никого, перед кем мне надо извиняться, Наталья. Более того, такой уверенной в себе молодой женщине нет, чему учиться у меня", — ответила ей автор курса.

На ситуацию уже отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который призвал направить официальную жалобу. Он отметил, что только после этого преподавательницу можно будет наказать за нарушение языкового закона.

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