Мужчине уже выдвинули подозрение в злоупотреблении служебным положением в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Директор одного из коммунальных предприятий в Днепре подозревается в организации коррупционной схемы, связанной с закупкой систем Starlink для местных школ.

Об этом сообщили в детективе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Мужчине уже выдвинули подозрение в злоупотреблении служебным положением в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Следствие выяснило, что коммунальное предприятие должно было закупить системы Starlink для обеспечения бесперебойной связи.

Однако, используя свое служебное положение, чиновник закупил оборудование по завышенным ценам, после чего эти "старлинки" передали для нужд школ региона. Такие действия привели к нанесению 1,8 млн грн ущерба государственному бюджету, сообщили в Бюро экономической безопасности.

В ходе расследования правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерную технику, подтверждающую совершенное преступление. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности с оперативным сопровождением от Управления киберполиции в Днепропетровской области ГКП Национальной полиции Украины и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Процессуальное руководство осуществляется прокурорами Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

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