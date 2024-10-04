Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как сделать вкусные крылышки в глазури и легкой перчинкой.

Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать аппетитные куриные крылышки с особым пикантным вкусом.

Благодаря использованию меда, горчицы, соевого соуса и ароматного масла с травами, крылышки получаются невероятно сочными и насыщенными. "Мастер Шеф" Глинская заметила, готовятся они как на гриле, так и в духовке, а блестящая глазурь с легким ароматом чеснока ничуть не портит блюдо.

Ингредиенты для маринада:

Куриные крылышки — 1,5 кг

Вода — 500 мл

Мед — 1 ст. л.

Острая горчица — 100 г

Соевый соус — 250 мл

Ароматное масло с травами (томат, чеснок, базилик) — 2 ст. л.

Смешать воду, соевый соус, ароматное масло, горчицу и мед до однородности, делится "Мастер Шеф" Глинская. Далее нужно залить куриные крылышки маринадом, чтобы они были полностью покрыты.

Оставить мариноваться в холодильнике на 10-12 часов. Жарить на гриле или в духовке до готовности, периодически переворачивая.

Для глазури:

Соевый соус — 2 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Ароматное масло с травами (томат, чеснок, базилик) — 1 ст. л.

Перец чили (по желанию)

Смешать ингредиенты для глазури. Нагревать на медленном огне, помешивая, до загустения. После, по словам "Мастер Шефа" Глинской, нужно промазать горячие крылышки глазурью перед подачей.

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