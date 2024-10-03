Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать вкусную картофельную закуску за несколько минут.
Это универсальное блюдо, которое может быть подано как самостоятельный гарнир или использоваться в качестве основы для различных начинок.
Ингредиенты:
- Картофель (нарезанный слайсами) — 200 г
- Рисовая мука — 70 г
- Вода — около 100 мл (в зависимости от вида муки)
- Специи (соль, сушеный чеснок, куркума, перец, тимьян) — по ¼ ч. л. каждой, соль — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания и сбрызгивания
Приготовление:
Смешайте рисовую муку, специи и воду до получения консистенции, в которой можно будет обмакнуть картофель. Добавьте картофель в мучную смесь, тоже хорошенько и быстро перемешайте.
Выложите смесь в смазанную маслом форму, равномерно распределите и сбрызните маслом сверху.
Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут. Время зависит от сорта картофеля и толщины слоя. При удвоенной порции блюдо станет более хрустящим снаружи и мягким внутри, но потребует больше времени для запекания.
Такая тортилья идеально подходит как основа для различных начинок, например, мяса особуко с овощами и зеленью.
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