Такая картофельная тортилья менее калорийна, так как не содержит сыра, но сохраняет насыщенный вкус благодаря специям.

Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать вкусную картофельную закуску за несколько минут.

Это универсальное блюдо, которое может быть подано как самостоятельный гарнир или использоваться в качестве основы для различных начинок.

Ингредиенты:

Картофель (нарезанный слайсами) — 200 г

Рисовая мука — 70 г

Вода — около 100 мл (в зависимости от вида муки)

Специи (соль, сушеный чеснок, куркума, перец, тимьян) — по ¼ ч. л. каждой, соль — по вкусу

Растительное масло — для смазывания и сбрызгивания

Приготовление:

Смешайте рисовую муку, специи и воду до получения консистенции, в которой можно будет обмакнуть картофель. Добавьте картофель в мучную смесь, тоже хорошенько и быстро перемешайте.

Выложите смесь в смазанную маслом форму, равномерно распределите и сбрызните маслом сверху.

Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут. Время зависит от сорта картофеля и толщины слоя. При удвоенной порции блюдо станет более хрустящим снаружи и мягким внутри, но потребует больше времени для запекания.

Такая тортилья идеально подходит как основа для различных начинок, например, мяса особуко с овощами и зеленью.

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