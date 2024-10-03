Яблочный десерт из простых ингредиентов будет не только удивительно вкусный, но и выглядеть будет тоже эффектно.

Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать необычный десерт с яблоками, который может украсить ваш стол.

Этот десерт будет особенно вкусным, если его подавать с мороженым, причем блюдо можно подавать горячим.

Ингредиенты:

Слоеное тесто — 1 упаковка (достаточно на 4 крупных яблока)

Яблоки — 2 штуки

Масло — 20–30 г

Корица — 2 ч.л.

Сгущенка — по 2 ст. л. на каждое яблоко

Приготовление:

Очистите яблоки от сердцевины, оставив лишь кожуру. Удалите сердцевинки с семенами. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте яблочную мякоть и тушите до мягкости. Затем посыпьте корицей и добавьте по 1 ст. л. сгущенки на каждое яблоко, тушите еще 5 минут.

Слоеное тесто слегка раскатайте и вырежьте из него круги с помощью крышки. В каждое яблоко добавьте еще по 1 ст. л. сгущенки. Заверните яблоки в тесто, тщательно запечатывая края.

Разложите яблоки на противне, смазав сверху взбитым яйцом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке на нижнем уровне 70–80 минут. Если верх яблок начнет слишком быстро румяниться, накройте их пергаментом. Подавайте горячими с мороженым.

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