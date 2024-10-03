Фудблогер и авторка кулинарного блога Валерия Велигура рассказала, как сделать идеальное дополнение к легкому завтраку.
Абрикосовое масло отлично подходит к кашам, блинам, сырничкам или просто на поджаренный хлеб. Оно вкусное как в свежем, так и в охлажденном виде.
Ингредиенты (~ на 470 г):
- 500 г абрикос
- 75–150 г сахара/меда/натурального сиропа (по вкусу, автор использует сахар и мед)
- 1 пакетик ванильного сахара
- Щепотка соли
- 1 ст. л. лимонного или апельсинового сока
- Цедра лимона или апельсина
- 150 г сливочного масла
Приготовление:
Спелые абрикосы нужно разрезать пополам и удалить косточки. Половинки нарезать на четвертинки и поместить в кастрюлю. Добавить мед или сахар, ванильный сахар, щепотку соли, лимонный или апельсиновый сок и цедру.
Установить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, тушить абрикосы в течение 15 минут. Вмешать сливочное масло и продолжать готовить еще 5 минут. На этом этапе можно попробовать масло и при необходимости добавить сахар или специи по вкусу.
С помощью блендера тщательно пробить массу до однородности, при желании можно перетереть через сито для более гладкой текстуры.
Разлить полученную массу по формочкам, дать остыть при комнатной температуре, а затем хранить в холодильнике. Можно заморозить или законсервировать.
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