Такой рецепт масла с абрикосами очень необычен и вы точно не сможете от него оторваться после того, как приготовите.

Фудблогер и авторка кулинарного блога Валерия Велигура рассказала, как сделать идеальное дополнение к легкому завтраку.

Абрикосовое масло отлично подходит к кашам, блинам, сырничкам или просто на поджаренный хлеб. Оно вкусное как в свежем, так и в охлажденном виде.

Ингредиенты (~ на 470 г):

500 г абрикос

75–150 г сахара/меда/натурального сиропа (по вкусу, автор использует сахар и мед)

1 пакетик ванильного сахара

Щепотка соли

1 ст. л. лимонного или апельсинового сока

Цедра лимона или апельсина

150 г сливочного масла

Приготовление:

Спелые абрикосы нужно разрезать пополам и удалить косточки. Половинки нарезать на четвертинки и поместить в кастрюлю. Добавить мед или сахар, ванильный сахар, щепотку соли, лимонный или апельсиновый сок и цедру.

Установить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, тушить абрикосы в течение 15 минут. Вмешать сливочное масло и продолжать готовить еще 5 минут. На этом этапе можно попробовать масло и при необходимости добавить сахар или специи по вкусу.

С помощью блендера тщательно пробить массу до однородности, при желании можно перетереть через сито для более гладкой текстуры.

Разлить полученную массу по формочкам, дать остыть при комнатной температуре, а затем хранить в холодильнике. Можно заморозить или законсервировать.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.