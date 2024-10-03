Приготовить малосольную скумбрию в домашних условиях очень просто, нужно только знать, как правильно зачистить рыбу, и найти идеальный рецепт маринада.
Рецептом поделилась украинская фудблогерка Юлия Микулич. Чтобы приготовить вкусную маринованную скумбрию, нам понадобится:
- скумбрия – 2 шт. (~ по 600 г каждая)
- соль – 75-80 г
- сахар – 30 г
- лавровый лист – 3-4 шт.
- гвоздика - 4 шт.
- кориандр (зернами) – 2 ч.л.
- горчица сухая (зернами) – 2 ч.л.
- перец черный горошком – 10 шт.
- перец душистый горошком – 5 шт.
- вода – 1 л
Сначала нужно зачистить скумбрию: отрезаем голову, хвост и плавники, разрезаем брюхо, удаляем внутренности и темную внутреннюю пленку. Очищенную рыбу хорошо промываем.
Для маринада в кастрюлю с водой добавляем соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, кориандр, горчицу, черный и душистый перец, доводим до кипения и провариваем еще примерно 3-5 минут. Готовому маринаду даем полностью остыть.
Зачищенную скумбрию выкладываем в удобную емкость, заливаем маринадом, закрываем и отправляем в холодильник на двое-трое суток.
"Смотрите по рыбе. Можете достать ее через 2 суток, разрезать, если она промаринована, нет крови, то можно есть", – объяснила кулинар.
Замариновую скумбрию протираем от маринада, нарезаем стейками и можно смаковать.
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