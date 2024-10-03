Домашняя маринованная скумбрия по сравнению с магазинной получается значительно дешевле, но при этом всегда хорошо очищенной, вкусной и с правильным количеством соли.

Приготовить малосольную скумбрию в домашних условиях очень просто, нужно только знать, как правильно зачистить рыбу, и найти идеальный рецепт маринада.

Рецептом поделилась украинская фудблогерка Юлия Микулич. Чтобы приготовить вкусную маринованную скумбрию, нам понадобится:

скумбрия – 2 шт. (~ по 600 г каждая)

соль – 75-80 г

сахар – 30 г

лавровый лист – 3-4 шт.

гвоздика - 4 шт.

кориандр (зернами) – 2 ч.л.

горчица сухая (зернами) – 2 ч.л.

перец черный горошком – 10 шт.

перец душистый горошком – 5 шт.

вода – 1 л

Сначала нужно зачистить скумбрию: отрезаем голову, хвост и плавники, разрезаем брюхо, удаляем внутренности и темную внутреннюю пленку. Очищенную рыбу хорошо промываем.

Для маринада в кастрюлю с водой добавляем соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, кориандр, горчицу, черный и душистый перец, доводим до кипения и провариваем еще примерно 3-5 минут. Готовому маринаду даем полностью остыть.

Зачищенную скумбрию выкладываем в удобную емкость, заливаем маринадом, закрываем и отправляем в холодильник на двое-трое суток.

"Смотрите по рыбе. Можете достать ее через 2 суток, разрезать, если она промаринована, нет крови, то можно есть", – объяснила кулинар.

Замариновую скумбрию протираем от маринада, нарезаем стейками и можно смаковать.

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