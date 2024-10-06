Медовик с манным кремом – это вкусный, нежный и легкий в приготовлении торт, который понравится всем вашим гостям и родным.

Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскрыла свой любимый рецепт с детства.

Ингредиенты, которые вам понадобятся, чтобы приготовить медовик:

150 г меда (гречневого) (7,5 ст. л.)

80 г сахара (4 ст. л. без горки)

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

5 г пищевой соды (1 ч. л.)

100 г яиц (2 шт.)

470 г муки (15,5 ст. л.)

Для крема:

650 мл молока

150 г сахара (7,5 ст. л. без горки)

150 г яиц (3 шт.)

100 г манной крупы (10 ст. л. без горки)

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

Ванильный сахар (по желанию)

300 г сметаны (жирностью 25-30%)

В сотейнике смешиваем мед, сахар и сливочное масло. Помешивая, прогреваем эту смесь. Переливаем медовую массу в миску и даем остыть на несколько минут.

Добавляем пищевую соду и тщательно перемешиваем. Вводим яйца и муку, замешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто делим на 9 частей: 8 по 100 г и оставляем одну для крошки. Вращаем кусочки теста в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час.

Для крема: выливаем молоко в сотейник. Смешиваем яйца с сахаром, добавляем ванильный сахар, перемешиваем. Выливаем яично-сахарную смесь в холодное молоко и перемешиваем. Добавляем манную крупу и снова перемешиваем. Ставим сотейник на огонь и варим до готовности манной крупы, постоянно помешивая.

Снимаем с плиты, добавляем кубики холодного сливочного масла и перемешиваем до однородности. Перекладываем основу для крема в другую емкость и охлаждаем в холодильнике в течение часа.

Для лепешек: посыпаем стол мукой и раскатываем тесто в круг диаметром 23 см. Перекладываем лепешку на пергамент, делаем проколы вилкой.

Выпекаем лепешку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3 минут. Достаем и, пока он горячий, вырезаем круг диаметром 22 см. Остатки лепешек оставляем для крошки.

Далее берём разъемную форму диаметром 22 см, кладем на дно пергамент. Выкладываем лепешки, чередуя с кремом, пока не закончатся все лепешки.

Посыпаем торт крошкой из выпеченных остатков. Ставим медовик в холодильник на 6-8 часов для утечки.

Достаем торт из холодильника, осторожно снимаем форму. Перекладываем на тарелку и декорируем край крошкой. Медовик с манным кремом готов!

Это настоящий кулинарный шедевр, точно понравившийся вам и вашим близким. Обязательно берите себе рецепт Лизы Глинской на заметку!

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