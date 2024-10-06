Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскрыла свой любимый рецепт с детства.
Ингредиенты, которые вам понадобятся, чтобы приготовить медовик:
- 150 г меда (гречневого) (7,5 ст. л.)
- 80 г сахара (4 ст. л. без горки)
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 5 г пищевой соды (1 ч. л.)
- 100 г яиц (2 шт.)
- 470 г муки (15,5 ст. л.)
Для крема:
- 650 мл молока
- 150 г сахара (7,5 ст. л. без горки)
- 150 г яиц (3 шт.)
- 100 г манной крупы (10 ст. л. без горки)
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- Ванильный сахар (по желанию)
- 300 г сметаны (жирностью 25-30%)
В сотейнике смешиваем мед, сахар и сливочное масло. Помешивая, прогреваем эту смесь. Переливаем медовую массу в миску и даем остыть на несколько минут.
Добавляем пищевую соду и тщательно перемешиваем. Вводим яйца и муку, замешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто делим на 9 частей: 8 по 100 г и оставляем одну для крошки. Вращаем кусочки теста в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час.
Для крема: выливаем молоко в сотейник. Смешиваем яйца с сахаром, добавляем ванильный сахар, перемешиваем. Выливаем яично-сахарную смесь в холодное молоко и перемешиваем. Добавляем манную крупу и снова перемешиваем. Ставим сотейник на огонь и варим до готовности манной крупы, постоянно помешивая.
Снимаем с плиты, добавляем кубики холодного сливочного масла и перемешиваем до однородности. Перекладываем основу для крема в другую емкость и охлаждаем в холодильнике в течение часа.
Для лепешек: посыпаем стол мукой и раскатываем тесто в круг диаметром 23 см. Перекладываем лепешку на пергамент, делаем проколы вилкой.
Выпекаем лепешку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3 минут. Достаем и, пока он горячий, вырезаем круг диаметром 22 см. Остатки лепешек оставляем для крошки.
Далее берём разъемную форму диаметром 22 см, кладем на дно пергамент. Выкладываем лепешки, чередуя с кремом, пока не закончатся все лепешки.
Посыпаем торт крошкой из выпеченных остатков. Ставим медовик в холодильник на 6-8 часов для утечки.
Достаем торт из холодильника, осторожно снимаем форму. Перекладываем на тарелку и декорируем край крошкой. Медовик с манным кремом готов!
Это настоящий кулинарный шедевр, точно понравившийся вам и вашим близким. Обязательно берите себе рецепт Лизы Глинской на заметку!
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