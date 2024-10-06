Рецепт от Лизы Глинской, украинского шеф-повара и победительницы второго сезона «Мастер Шеф» станет настоящей находкой для вашего завтрака.

Домашняя гранола от звезды кулинарного шоу «Мастер Шеф» не только обрадует вас вкусом, но и насытит ваш организм полезными веществами.

Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, вам понадобятся:

300 г плющеной овсяной крупы

100 г меда (примерно 5 столовых ложек)

50 мл кокосового масла (примерно 3 столовые ложки)

70 г изюма или клюквы

80 г орехов (например, грецких)

20 г сублимированных ягод (по желанию это может быть малина или вишня)

В большой миске соедините плющенную овсянку с кокосовым маслом. Тщательно перемешайте, чтобы масло равномерно покрыло овсянку. Далее добавьте мед к овсяной смеси и снова все перемешайте. Мед не только подсластит вашу гранолу, но и придаст ей приятный аромат.

После этого добавьте измельченные орехи и снова перемешайте. Орехи сделают гранола более хрустящей и насыщенной.

Выложите полученную смесь на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Не забывайте периодически открывать духовку и перемешивать гранолу, чтобы она равномерно подрумянилась.

После 15 минут выпечки промойте изюм и, если используете клюкву, добавьте их в гранолу. Выпекайте еще 3 минуты.

Выньте противень из духовки и дайте граноли остыть до комнатной температуры. Это позволит ей стать еще более хрустящей. Переложите охлажденную гранолу в миску и добавьте сублимированные ягоды по своему вкусу.

Подавайте с кефиром или белым густым йогуртом. Это идеальный вариант для завтрака, который подарит вам энергию на весь день!

Этот рецепт гранолы не только вкусен, но и полезен. Добавляя свои любимые ингредиенты, вы можете варьировать его по своему вкусу.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.