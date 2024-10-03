Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом вкусного и необычного десерта из творога.

Все мы знаем яблоки, запеченные с творогом, но в этот раз звезда "Мастер Шеф" предложила приготовить вместо них запеченные персики с творого – это невероятно просто и вкусно.

Чтобы приготовить запеченные персики с творогом, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

4 персика

300 г творога

1 ст.л. меда

3 ст. л. гранолы

2 ст.л. белого йогурта

Персики "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разрезает пополам, удаляет косточку и немного мякоти внутри, чтобы влезло больше начинки.

Для начинки просто смешиваем творог с медом, гранолой и белым йогуртом.

Выкладываем творожную массу в половинки персиков, аккуратно выкладываем их в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут – и десерт готов, можно подавать его как в теплом виде, так и в холодном, будет одинаково вкусно.

Ранее "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась еще одним рецептом творожного десерта, для приготовления которого понадобится 250 г творога, 200 г малины или других ягод, 1 ч.л. семян чиа, 100 г белого йогурта, 1 ст.л. меда, 15 г желатина и 100 г миндального молока.

Желатин звезда "Мастер Шеф" заливает молоком и дает ему набухнуть, затем растапливает и добавляет в творожную массу, для которой просто перебиваем до однородности творог с остальными ингредиентами.

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