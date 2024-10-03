В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Макс Пустовит показал, как приготовить вкусный лимонник или тертый пирог с лимоном.

Чтобы приготовить песочное тесто для пирога, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

масло сливочное (холодное) – 150 г

сметана (холодная) – 50 г

мука – 280 г

разрыхлитель - 3 г

сахар – 60 г

ванильный сахар – 10 г

соль – 1 г

Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит смешивает сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль. Добавляем холодное масло, нарезанное на кубики, быстро перетираем до состояния крошки. В конце добавляем сметану и быстро замешиваем тесто.

Готовое тесто делим на большую и меньшую часть: меньшую заворачиваем в пленку и отправляем в морозилку, а большую выкладываем в форму, формируем основу и бортики пирога и отправляем в холодильник на 30 минут.

Для лимонной начинки "Мастер Шеф" Макс Пустовит использовал:

лимоны (филе) – 400 г

цедра двух лимонов

сахар – 200 г

крахмал кукурузный – 30 г

С лимонов снимаем цедру, а затем отделяем филе, вырезая серединку, как на видео.

Лимонное филе и цедру вместе с сахаром участник "Мастер Шеф" перебивает блендером до состояния пюре. К лимонному пюре добавляем крахмал и завариваем его на плите примерно две минуты.

Выкладываем лимонную начинку на охлажденную основу пирога, а сверху натираем замороженное тесто. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут. По желанию украшаем готовый пирог сахарной пудрой.

Последние новости Украины:

Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.

Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.