В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Макс Пустовит показал, как приготовить вкусный лимонник или тертый пирог с лимоном.
Чтобы приготовить песочное тесто для пирога, участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- масло сливочное (холодное) – 150 г
- сметана (холодная) – 50 г
- мука – 280 г
- разрыхлитель - 3 г
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – 1 г
Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит смешивает сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль. Добавляем холодное масло, нарезанное на кубики, быстро перетираем до состояния крошки. В конце добавляем сметану и быстро замешиваем тесто.
Готовое тесто делим на большую и меньшую часть: меньшую заворачиваем в пленку и отправляем в морозилку, а большую выкладываем в форму, формируем основу и бортики пирога и отправляем в холодильник на 30 минут.
Для лимонной начинки "Мастер Шеф" Макс Пустовит использовал:
- лимоны (филе) – 400 г
- цедра двух лимонов
- сахар – 200 г
- крахмал кукурузный – 30 г
С лимонов снимаем цедру, а затем отделяем филе, вырезая серединку, как на видео.
Лимонное филе и цедру вместе с сахаром участник "Мастер Шеф" перебивает блендером до состояния пюре. К лимонному пюре добавляем крахмал и завариваем его на плите примерно две минуты.
Выкладываем лимонную начинку на охлажденную основу пирога, а сверху натираем замороженное тесто. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 25 минут. По желанию украшаем готовый пирог сахарной пудрой.
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