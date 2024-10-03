Победительница шоу "Мастер Шеф" поделилась с украинцами простым рецептом пышных и вкусных панкейков, которые станут идеальным осенним завтраком.

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алина Бурик показала, как приготовить вкуснейшие панкейки для завтрака с добавлением тыквы.

Чтобы приготовить нежные тыквенные панкейки, победительница "Мастер Шеф" Алина Бурик использовала:

яйца – 2 шт.

сахар (лучше брать коричневый) – 60 г

корица молотая – 1 ч.л.

мускатный орех молотый – 1/4 ч.л.

тыквенное пюре – 200 г

молоко - 100 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 1/4 ч. л.

растительное масло - 25 г

Для тыквенного пюре просто нарезаем тыкву на куски, запекаем до мягкости и перебиваем до однородности. Если требуется более подробный рецепт, то можете использовать этот от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского. Можно приготовить сразу большую порцию тыквенного пюре, использовать часть для панкейков, а остальное заморозить.

В миске "Мастер Шеф" Алина Бурик смешивает яйца, сахар, корицу, мускатный орех и веничком размешивает до однородности. Затем добавляем тыквенное пюре, вливаем молоко и снова перемешиваем до однородности.

После этого добавляем смесь муки с разрыхлителем и содой, снова перемешиваем. В конце добавляем растительное масло и еще раз все хорошо перемешиваем.

Жарить тыквенные панкейки следует на разогретой антипригарной сковороде, смазывать маслом ее вообще не нужно. Чтоб панкейки хорошо пропеклись, готовим их под крышкой. "Мастер Шеф" Алина Бурик отметила, что переворачивать панкейки нужно тогда, когда сверху на их поверхности начинают появляться первые пузырьки.

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