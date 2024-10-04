В Верховной Раде появился законопроект о запрете русского языка даже на школьных перерывах.

Нардепка от фракции «Голос» Наталья Пипа предложила ввести законодательный запрет на использование русского языка во время перерывов в школах – известно, предусмотрены ли штрафы за нарушение.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

В своем сообщении Наталья Пипа подчеркнула результаты мониторинга 2023-2024 годов, проведенного Государственной службой качества образования Украины и Уполномоченным по защите государственного языка.

Согласно этим данным, только 41% учеников общаются на украинском языке на уроках и на перерывах. Для повышения уровня использования украинского языка в школах депутат зарегистрировала законопроект, обязывающий школьников говорить по-украински не только на уроках, но и на перерывах, в школьных дворах и на стадионах.

Основным аспектом законопроекта является внедрение понятия «украиноязычная среда» в Законе «Об образовании», обязывающего образовательные учреждения создавать условия для полного перехода на украинский язык на своей территории. Кроме того, учителям запрещается переходить на русский язык даже во время неформальных разговоров в школе, включая перерывы и столовую.

Пипа также отметила, что законодательная инициатива предусматривает предоставление учителям и директорам права делать замечания ученикам, использующим русский язык, с целью поощрения их общения на украинском языке.

«Мы должны отойти от практики, когда ученики общаются на украинском только во время уроков. Необходимо закрепить новое правило: в общественных и публичных местах должен использоваться исключительно государственный язык», – добавила нардепка.

Важно отметить, что законопроект не предусматривает никаких штрафов или наказаний. Эта законодательная инициатива ориентирована на стимулирование использования украинского языка путем поощрений и внедрения правил, а не через карательные меры.

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