В государственном "Ощадбанке" предупредили украинских пенсионеров о необходимости пройти идентификацию в их финансовом учреждении – иначе придется идти в ПФУ.
Об этом сообщает прессслужба Ощадбанка.
Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов отметил, что в контакт-центр поступает много запросов относительно процедуры идентификации пенсионеров, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Он подчеркнул, что такая ситуация ожидаема, поскольку согласно постановлению Кабинета Министров с 25 сентября 2024 года в течение следующих шести месяцев эти пенсионеры должны пройти идентификацию.
Если физическое подтверждение данных не будет осуществлено, Сбербанк не будет блокировать автоматически расходные операции.
Однако эта информация будет передана в Пенсионный фонд Украины и другие государственные органы по счетам, по которым не проводились операции с использованием основной пенсионной карты в течение последних шести месяцев.
"Вопрос прекращения или продления начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц входят в компетенцию Пенсионного фонда", — сообщил он.
Председатель правления "Ощадбанка" призвал пенсионеров-ВПО не откладывать исполнение этого требования. Он подчеркнул важность:
- своевременного прохождения идентификации;
- проведение хотя бы одной операции с использованием основной платежной карты к пенсионному счету не менее одного раза в полгода, включая снятие наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.
Идентификацию можно пройти несколькими способами:
- в отделении "Ощадбанка" или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
- через видеоконференцсвязь с Пенсионным фондом;
- в личном электронном кабинете на портале ПФУ;
- в зарубежном дипломатическом учреждении.
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