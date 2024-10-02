Вместо обычного плова попробуйте приготовить индийский вариант этого блюда, он получается рассыпчатым, ароматным и невероятно вкусным.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась с украинцами простым рецептом индийского плова "Бириани". ⠀

"Этот плов безумно вкусный! Рассыпчатый, насыщенный ароматами специй! Конечно, в идеале для него использовать настоящую смесь гарам-масала, но если ее у вас нет, то смешайте кориандр, черный перец, тмин, мускатный орех и корицу", – советует кулинар.

Для приготовления плова "Бириани" нам понадобится:

рис Басмати - 2 стакана

крылья куриные (или другие части курицы, по желанию) – 1 кг

йогурт – 100 г

томатная паста - 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

масло оливковое – 2 ст.л.

чеснок – 3 зуб.

корень имбиря – 3 см

гарам-масала - 1 ст.л.

соль – по вкусу

немного растительного масла для жарки

лук репчатый – 1-2 шт.

Чеснок и имбирь натираем на мелкой терке. Добавляем йогурт, лимонный сок, томатную пасту, оливковое масло, соль и специи.

Крылья разрезаем по суставу, погружаем в йогуртовый маринад, перемешиваем и оставляем мариноваться на 4 часа (или на ночь).

Разогреваем кастрюлю с толстым дном с небольшим количеством растительного масла. Сначала до мягкости обжариваем нарезанный кубиками лук. После этого добавляем курицу вместе с маринадом и обжариваем до румяности, часто помешивая.

Далее всыпаем в кастрюлю рис, разравниваем его, не перемешивая, подсаливаем и заливаем кипятком, чтобы он на 1 см покрывал рис. Готовим плов на сильном огне без крышки, пока вода не испарится настолько, что рис появится на поверхности.

После этого убавляем нагрев до минимального, накрываем кастрюлю крышкой и желательно сверху осторожно завернуть полотенцем, чтобы пар не выходил. Готовим примерно 15 минут, чтобы рис полностью впитал воду. После этого перемешиваем плов и можно подавать.

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