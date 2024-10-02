Вместо банальных магазинных майонеза и кетчупа попробуйте приготовить такие простые, но супервкусные соусы, которые идеально дополнят любое блюдо.

Шеф-повар Александр Огородник поделился с украинцами рецептами двух вкусных соусов – сырного, а также чимичурри, который идеально подходит к мясу и рыбе.

Чтобы приготовить вкусный сырный соус, который обычно подают к бургерам или картофелю фри в заведениях фастфуда, нам понадобится только три главных ингредиента:

сливки (жирность 33%) – 300 г

плавленый сыр Чеддер – 100 г

моцарелла (тертая) – 100 г

соль и перец – по вкусу

В сотейнике доводим до кипения сливки. Затем добавляем соль, перец, чеддер, моцареллу и готовим, помешивая венчиком, до полного растворения. Подавать сырный соус можно как горячим, так и холодным, но шеф-повар отметил, что в горячем виде он все же вкуснее.

Чимичурри – это латиноамериканский соус, который лучше всего подходит к жареному мясу. Для его приготовления нам понадобится:

листья петрушки – 20 г

листья кинзы – 20 г

перец чили свежий – 5г (можно регулировать по желанию)

чеснок -15 г

лук синий – 50 г

уксус (лучше всего подойдет вишневый или из красного вина) – 100 г

масло оливковое – 100 г

соль – 10 г

сахар – 25 г

черный перец – 2 г

Мелко нарезаем петрушку, кинзу, лук и перец. Добавляем натертый чеснок, уксус, растительное масло, соль, сахар, молотый перец и хорошо все перемешиваем. Хранить соус Чимичурри, как и сырный, нужно в холодильнике.

После холодильника шеф-повар советует дать постоять соусу 30 минут при комнатной температуре и перемешать его перед употреблением.

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