Шеф-повар Александр Огородник поделился с украинцами рецептами двух вкусных соусов – сырного, а также чимичурри, который идеально подходит к мясу и рыбе.
Чтобы приготовить вкусный сырный соус, который обычно подают к бургерам или картофелю фри в заведениях фастфуда, нам понадобится только три главных ингредиента:
- сливки (жирность 33%) – 300 г
- плавленый сыр Чеддер – 100 г
- моцарелла (тертая) – 100 г
- соль и перец – по вкусу
В сотейнике доводим до кипения сливки. Затем добавляем соль, перец, чеддер, моцареллу и готовим, помешивая венчиком, до полного растворения. Подавать сырный соус можно как горячим, так и холодным, но шеф-повар отметил, что в горячем виде он все же вкуснее.
Чимичурри – это латиноамериканский соус, который лучше всего подходит к жареному мясу. Для его приготовления нам понадобится:
- листья петрушки – 20 г
- листья кинзы – 20 г
- перец чили свежий – 5г (можно регулировать по желанию)
- чеснок -15 г
- лук синий – 50 г
- уксус (лучше всего подойдет вишневый или из красного вина) – 100 г
- масло оливковое – 100 г
- соль – 10 г
- сахар – 25 г
- черный перец – 2 г
Мелко нарезаем петрушку, кинзу, лук и перец. Добавляем натертый чеснок, уксус, растительное масло, соль, сахар, молотый перец и хорошо все перемешиваем. Хранить соус Чимичурри, как и сырный, нужно в холодильнике.
После холодильника шеф-повар советует дать постоять соусу 30 минут при комнатной температуре и перемешать его перед употреблением.
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