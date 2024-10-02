В печеночный торт иногда добавляют различные овощи и другие добавки, но все равно самым вкусным вариантом остается классический с майонезной начинкой.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Микулич.

Сначала нужно приготовить тоненькие печеночные блинчики. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г
  • яйца - 2 шт
  • молоко - 250 г
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • майонез - 300 г
  • сырок плавленый сливочный - 70 г
  • чеснок – по вкусу (4-5 зубчиков)

Можно делать немного больше начинки, чтобы торт был сочным.

блины

Печень промываем, зачищаем от пленки и вместе с яйцами, молоком, мукой, солью, перцем, растительным маслом и разрыхлителем перебиваем блендером до однородности. Количество молока и муки можно регулировать: если тесто густое, добавьте еще немного молока, если жидкое – добавьте муку.

На разогретой сковороде жарим тонкие блины с обеих сторон до готовности. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом, далее при необходимости.

Для начинки просто перебиваем до однородности майонез, плавленый сырок и натертый чеснок.

Собираем печеночный торт, смазывая каждый блинчик-корж майонезной начинкой. Украшаем торт по своему вкусу и для пропитки даем ему постоять в холодильнике.

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