В печеночный торт иногда добавляют различные овощи и другие добавки, но все равно самым вкусным вариантом остается классический с майонезной начинкой.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Микулич.
Сначала нужно приготовить тоненькие печеночные блинчики. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриная печень – 700 г
- яйца - 2 шт
- молоко - 250 г
- соль – 1 ч.л.
- перец черный
- растительное масло – 2 ст.л.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- майонез - 300 г
- сырок плавленый сливочный - 70 г
- чеснок – по вкусу (4-5 зубчиков)
Можно делать немного больше начинки, чтобы торт был сочным.
Печень промываем, зачищаем от пленки и вместе с яйцами, молоком, мукой, солью, перцем, растительным маслом и разрыхлителем перебиваем блендером до однородности. Количество молока и муки можно регулировать: если тесто густое, добавьте еще немного молока, если жидкое – добавьте муку.
На разогретой сковороде жарим тонкие блины с обеих сторон до готовности. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом, далее при необходимости.
Для начинки просто перебиваем до однородности майонез, плавленый сырок и натертый чеснок.
Собираем печеночный торт, смазывая каждый блинчик-корж майонезной начинкой. Украшаем торт по своему вкусу и для пропитки даем ему постоять в холодильнике.
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