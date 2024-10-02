Если вы хоть раз попробуете приготовить домашнюю буженину по этому рецепту, то больше уже не захотите есть магазинную с непонятным составом.

Вкусная и сочная буженина из свинины готовится очень просто в домашних условиях, а получается значительно дешевле и полезнее магазинной.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич.

Ингредиенты для приготовления домашней буженины:

свинина (шея или окорок) – 2 кг

морковь – 1 шт.

чеснок очищенный – 40 г

соль – 20 г

паприка сладкая – 1 ч.л.

хмели-суннели – 1,5 ч.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

черный перец молотый – 0,5 ч.л.

перец красный острый – 0,5 ч.л.

горчица – 20 г

растительное масло – 25 г

лавровый лист – 4-6 шт.

Сначала нужно промыть мясо и просушить с помощью бумажных полотенец.

Морковь и чеснок нарезаем толстенькой соломкой, чтобы нашпиговать ими мясо.

Также готовим соус. Для этого смешиваем горчицу, растительное масло, соль, паприку, хмели-сунели, кориандр, перец черный и красный.

В куске мяса с обеих сторон делаем надрезы-проколы, вставляем в них кусочки моркови и чеснока, смазанные соусом. После этого хорошо натираем мясо соусом со всех сторон.

Выкладываем свинину на пергамент, обкладываем ее лавровыми листьями и плотно заворачиваем в пергамент.

Выпекаем буженину в разогретой до 150 градусов духовке (режим верх/низ) примерно 2,5-3 часа. Если вы будете готовить кусок мяса большего или меньшего размера, то время выпекания на каждый кг мяса должно составлять 1-1,5 часа. После этого раскрываем пергамент и запекаем буженину еще 15 минут для румяной корочки.

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