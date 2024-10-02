Шеф-повар, победитель одного из сезонов проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился с украинцами простым рецептом идеального запеченного сала.

Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как правильно запекать сало, чтобы оно стало идеальной закуской даже для праздничного стола.

Рецепт очень простой, но стоит один раз попробовать такое сало и вам захочется снова и снова готовить его. Чтобы приготовить сочное и ароматное запеченное сало, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

сало с прослойкой мяса - 700 г

лавровый лист – 4-5 шт.

чеснок – 2 зуб.

соль и молотый перец – по вкусу

Кусок сала победитель "Мастер Шеф" со всех сторон натирает солью, перцем и тертым чесноком. Сверху на сало просто целыми выкладываем лавровые листья.

Заворачиваем сало в фольгу и отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут. Подаем запеченное сало с черным хлебом и наслаждаемся.

"И потом вы поймете смысл жизни. Это так вкусно, это так по-домашнему, сохраните, чтобы не потерять этот вкус", – советует победитель "Мастер Шеф".

Ранее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский дал рецепт идеального маринада для приготовления слабосоленого лосося.

На 600 г филе лосося победитель "Мастер Шеф" берет 70 г мелко нарезанного укропа, 40 г нарезанной петрушки, цедру лимона и лайма, 35 г соли, 35 г сахара и 40 г джина. Чтобы рыба хорошо просолилась, накрываем ее пищевой пленкой и отправляем на 2-4 часа в холодильник.

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