Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как правильно запекать сало, чтобы оно стало идеальной закуской даже для праздничного стола.
Рецепт очень простой, но стоит один раз попробовать такое сало и вам захочется снова и снова готовить его. Чтобы приготовить сочное и ароматное запеченное сало, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:
- сало с прослойкой мяса - 700 г
- лавровый лист – 4-5 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- соль и молотый перец – по вкусу
Кусок сала победитель "Мастер Шеф" со всех сторон натирает солью, перцем и тертым чесноком. Сверху на сало просто целыми выкладываем лавровые листья.
Заворачиваем сало в фольгу и отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут. Подаем запеченное сало с черным хлебом и наслаждаемся.
"И потом вы поймете смысл жизни. Это так вкусно, это так по-домашнему, сохраните, чтобы не потерять этот вкус", – советует победитель "Мастер Шеф".
Ранее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский дал рецепт идеального маринада для приготовления слабосоленого лосося.
На 600 г филе лосося победитель "Мастер Шеф" берет 70 г мелко нарезанного укропа, 40 г нарезанной петрушки, цедру лимона и лайма, 35 г соли, 35 г сахара и 40 г джина. Чтобы рыба хорошо просолилась, накрываем ее пищевой пленкой и отправляем на 2-4 часа в холодильник.
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