Звезда проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить пончики с яблочно-ореховой начинкой и хрустящим кукурузным попкорном.

Для приготовления пончиков "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:

дрожжи прессованные – 20 г

молоко (тепле) - 200 г

мука – 400 г

кукурузная крупа – 100 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

сок и цедра половины лимона

яблоки – 2 шт.

орехи – 50 г

соль - щепотка

По желанию, конечно, можете добавить сахар, но пончики и так получаются очень вкусными.

В теплом молоке победительница "Мастер Шеф" разводит дрожжи и добавляет часть муки, перемешивает и оставляет до активации примерно на 15 минут.

После этого к опаре добавляем яйцо, оставшуюся муку, щепотку соли и перемешиваем тесто до однородности. Следом вливаем 50 г растопленного сливочного масла, замешиваем эластичное тесто, накрываем и оставляем подходить где-то на час.

Для начинки "Мастер Шеф" Алина Бурик чистит яблоки, нарезает их кубиками и тушит на сковороде с 50 г масла в течение 5 минут. Добавляем лимонный сок и цедру, измельченные ножом орехи и тушим еще 2-3 минуты.

Далее к яблокам добавляем 1 ст.л. кукурузной крупы. Если яблоки не пустили сок, то можно добавить немного воды. Тушим начинку еще 2-3 минуты и оставляем остывать.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Алина Бурик делит на шарики, выкладывает начинку и формирует пончики. Обваливаем пончики в кукурузной крупе и жарим их в большом количестве (500 мл) разогретого растительного масла до золотистости. Выкладываем пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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