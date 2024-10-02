Звезда проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить пончики с яблочно-ореховой начинкой и хрустящим кукурузным попкорном.
Для приготовления пончиков "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:
- дрожжи прессованные – 20 г
- молоко (тепле) - 200 г
- мука – 400 г
- кукурузная крупа – 100 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сок и цедра половины лимона
- яблоки – 2 шт.
- орехи – 50 г
- соль - щепотка
По желанию, конечно, можете добавить сахар, но пончики и так получаются очень вкусными.
В теплом молоке победительница "Мастер Шеф" разводит дрожжи и добавляет часть муки, перемешивает и оставляет до активации примерно на 15 минут.
После этого к опаре добавляем яйцо, оставшуюся муку, щепотку соли и перемешиваем тесто до однородности. Следом вливаем 50 г растопленного сливочного масла, замешиваем эластичное тесто, накрываем и оставляем подходить где-то на час.
Для начинки "Мастер Шеф" Алина Бурик чистит яблоки, нарезает их кубиками и тушит на сковороде с 50 г масла в течение 5 минут. Добавляем лимонный сок и цедру, измельченные ножом орехи и тушим еще 2-3 минуты.
Далее к яблокам добавляем 1 ст.л. кукурузной крупы. Если яблоки не пустили сок, то можно добавить немного воды. Тушим начинку еще 2-3 минуты и оставляем остывать.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Алина Бурик делит на шарики, выкладывает начинку и формирует пончики. Обваливаем пончики в кукурузной крупе и жарим их в большом количестве (500 мл) разогретого растительного масла до золотистости. Выкладываем пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
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