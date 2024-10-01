Победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях.
Звезда "Мастер Шеф" отметила, что это не классический рецепт, но даже вкуснее.
Для коржей нам понадобятся следующие ингредиенты (на торт массой примерно 2 кг):
- сливочное масло (замороженное) – 275 г
- мука - 450 г + на подпыливание при раскатывании
- сметана - 200 г
- яйца – 2 шт.
Для крема "Мастер Шеф" Алина Бурик берет:
- молоко - 450 г
- яичные желтки – 3 шт. (60 ч)
- мука – 18 г
- кукурузный крахмал – 18 г
- сахар – 100 г
- сливочное масло (комнатной температуры) – 350 г
- сгущенка - 250 г
Замороженное масло "Мастер Шеф" Алина Бурик натирает на терке и быстро смешивает с мукой, сметаной и яйцами, чтобы масло не растаяло. Готовое тесто делим на шарики и отправляем в холодильник охлаждаться.
"Я делила на 13 шариков по 75 грамм ориентировочно. Из одного шарика вырезала корж диаметром 22 см и остатки выпекала вместе для посыпания сверху. При выпекании диаметр становится меньше", – пояснила победительница "Мастер Шеф".
Каждый шарик теста раскатываем на пергаменте, постоянно подпыливая мукой, вырезаем нужную форму и делаем проколы вилкой. Выпекаем коржи в разогретой до 180 градусов до золотистости (примерно 15 минут).
Для крема сначала растираем яичные желтки с сахаром, мукой и крахмалом. Молоко нагреваем до кипения и частями вливаем в желтковую массу, активно помешивая.
Ставим крем на огонь и завариваем до густоты, постоянно помешивая. После этого накрываем пленкой в контакт и оставляем охлаждаться.
Масло для крема взбиваем до пышности. Добавляем сгущенку и снова взбиваем. Далее в два приема добавляем заварной крем и взбиваем все до однородности.
Перемазываем коржи кремом, украшаем крошкой и отправляем "Наполеон" в холодильник для пропитки.
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