Победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что это не классический рецепт, но даже вкуснее.

Для коржей нам понадобятся следующие ингредиенты (на торт массой примерно 2 кг):

  • сливочное масло (замороженное) – 275 г
  • мука - 450 г + на подпыливание при раскатывании
  • сметана - 200 г
  • яйца – 2 шт.

Для крема "Мастер Шеф" Алина Бурик берет:

  • молоко - 450 г
  • яичные желтки – 3 шт. (60 ч)
  • мука – 18 г
  • кукурузный крахмал – 18 г
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло (комнатной температуры) – 350 г
  • сгущенка - 250 г

Алина Бурик

Замороженное масло "Мастер Шеф" Алина Бурик натирает на терке и быстро смешивает с мукой, сметаной и яйцами, чтобы масло не растаяло. Готовое тесто делим на шарики и отправляем в холодильник охлаждаться.

"Я делила на 13 шариков по 75 грамм ориентировочно. Из одного шарика вырезала корж диаметром 22 см и остатки выпекала вместе для посыпания сверху. При выпекании диаметр становится меньше", – пояснила победительница "Мастер Шеф".

Каждый шарик теста раскатываем на пергаменте, постоянно подпыливая мукой, вырезаем нужную форму и делаем проколы вилкой. Выпекаем коржи в разогретой до 180 градусов до золотистости (примерно 15 минут).

Наполеон

Для крема сначала растираем яичные желтки с сахаром, мукой и крахмалом. Молоко нагреваем до кипения и частями вливаем в желтковую массу, активно помешивая.

Ставим крем на огонь и завариваем до густоты, постоянно помешивая. После этого накрываем пленкой в ​​контакт и оставляем охлаждаться.

Масло для крема взбиваем до пышности. Добавляем сгущенку и снова взбиваем. Далее в два приема добавляем заварной крем и взбиваем все до однородности.

Перемазываем коржи кремом, украшаем крошкой и отправляем "Наполеон" в холодильник для пропитки.

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