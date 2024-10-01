Если вам хочется тортика, то не спешите его покупать, попробуйте приготовить вкуснейший "Наполеон" по рецепту победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Победительница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что это не классический рецепт, но даже вкуснее.

Для коржей нам понадобятся следующие ингредиенты (на торт массой примерно 2 кг):

сливочное масло (замороженное) – 275 г

мука - 450 г + на подпыливание при раскатывании

сметана - 200 г

яйца – 2 шт.

Для крема "Мастер Шеф" Алина Бурик берет:

молоко - 450 г

яичные желтки – 3 шт. (60 ч)

мука – 18 г

кукурузный крахмал – 18 г

сахар – 100 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 350 г

сгущенка - 250 г

Замороженное масло "Мастер Шеф" Алина Бурик натирает на терке и быстро смешивает с мукой, сметаной и яйцами, чтобы масло не растаяло. Готовое тесто делим на шарики и отправляем в холодильник охлаждаться.

"Я делила на 13 шариков по 75 грамм ориентировочно. Из одного шарика вырезала корж диаметром 22 см и остатки выпекала вместе для посыпания сверху. При выпекании диаметр становится меньше", – пояснила победительница "Мастер Шеф".

Каждый шарик теста раскатываем на пергаменте, постоянно подпыливая мукой, вырезаем нужную форму и делаем проколы вилкой. Выпекаем коржи в разогретой до 180 градусов до золотистости (примерно 15 минут).

Для крема сначала растираем яичные желтки с сахаром, мукой и крахмалом. Молоко нагреваем до кипения и частями вливаем в желтковую массу, активно помешивая.

Ставим крем на огонь и завариваем до густоты, постоянно помешивая. После этого накрываем пленкой в ​​контакт и оставляем охлаждаться.

Масло для крема взбиваем до пышности. Добавляем сгущенку и снова взбиваем. Далее в два приема добавляем заварной крем и взбиваем все до однородности.

Перемазываем коржи кремом, украшаем крошкой и отправляем "Наполеон" в холодильник для пропитки.

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