Маринованные баклажаны со сладким перцем по этому рецепту готовятся очень просто и получаются невероятно вкусными, и весь секрет в маринаде.

Украинская кулинарная блогерка Наталья Жук на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшие маринованные баклажаны со сладким перцем.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

перец болгарский – 1 шт. (можно взять половинку желтого и половинку красного для красоты)

петрушка – по желанию

растительное масло для жарки

Для соуса:

растительное масло – 3 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

паприка – 1 ч. л.

кунжут – 2 ч. л.

сахар – 1 ч.л.

сок половинки лимона

чеснок – 2-3 зуб.

Баклажаны частично чистим, оставляя полоски кожуры, как на видео. Нарезаем баклажаны брусочками, складываем в миску, добавляем чайную ложку соли и оставляем на 15 минут, чтобы из них ушла излишняя жидкость.

Тем временем нарезаем болгарский перец соломкой, а петрушку мелко.

Баклажаны с помощью бумажных полотенец просушиваем, сбрызгиваем их растительным маслом и жарим на сухой разогретой сковороде на среднем огне до готовности, постоянно помешивая.

Готовые баклажаны перекладываем в миску, добавляем петрушку и нарезанный перец.

Чтобы приготовить соус, просто смешиваем растительное масло с соевым соусом, паприкой, кунжутом, добавляем немного сахара, лимонного сока и выжатый через пресс чеснок. Поливаем соусом овощи, хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 30-40 минут, чтобы они хорошо промаринировались.

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