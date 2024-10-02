Украинская кулинарная блогерка Наталья Жук на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшие маринованные баклажаны со сладким перцем.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- перец болгарский – 1 шт. (можно взять половинку желтого и половинку красного для красоты)
- петрушка – по желанию
- растительное масло для жарки
Для соуса:
- растительное масло – 3 ст.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- паприка – 1 ч. л.
- кунжут – 2 ч. л.
- сахар – 1 ч.л.
- сок половинки лимона
- чеснок – 2-3 зуб.
Баклажаны частично чистим, оставляя полоски кожуры, как на видео. Нарезаем баклажаны брусочками, складываем в миску, добавляем чайную ложку соли и оставляем на 15 минут, чтобы из них ушла излишняя жидкость.
Тем временем нарезаем болгарский перец соломкой, а петрушку мелко.
Баклажаны с помощью бумажных полотенец просушиваем, сбрызгиваем их растительным маслом и жарим на сухой разогретой сковороде на среднем огне до готовности, постоянно помешивая.
Готовые баклажаны перекладываем в миску, добавляем петрушку и нарезанный перец.
Чтобы приготовить соус, просто смешиваем растительное масло с соевым соусом, паприкой, кунжутом, добавляем немного сахара, лимонного сока и выжатый через пресс чеснок. Поливаем соусом овощи, хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 30-40 минут, чтобы они хорошо промаринировались.
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