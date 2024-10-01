Вдова бойца Ольга узнала о награждении из Википедии, что стало для нее неожиданностью – она не получала никаких официальных уведомлений об этой награде.

Киевский ТЦК попал в громкий скандал с орденом погибшего бойца ВСУ – стало известно, чем закончилась вопиющая история.

Об этом вдова бойца Ольга рассказала на своей странице в Facebook.

В феврале 2024 года погибшему военному Виктору Ониске посмертно присвоили Орден Богдана Хмельницкого III степени. Вдова бойца, Ольга, узнала это через Википедию, что стало для нее большим сюрпризом, поскольку она не получала никаких официальных сообщений о награде.

Вдова Виктора Онисько рассказала, что не подавала никаких петиций и не просила о наградах. Информацию об ордене она узнала из разговора с собратьями, объяснившими, что командование 128 ОГШБр решило отметить отвагу погибшего этим почетным орденом.

Он добровольно мобилизовался в начале Великой войны, быстро стал командиром и уже под Соледаром исполнял обязанности ротного, хотя официально не имел на это права как младший лейтенант. Однако киевские ТЦК игнорировали запросы 128-й бригады, а бойцы под Бахмутом в конце 2022 года не имели возможности ждать ответа с тыла.

"Витин орден по всей Украине я искала в одиночку. Полгода. Благодаря Боевому братству Украины, награда нашлась. В конце концов, прямо на проходной мне передала его бухгалтер Оболонского РТЦК. В смятой коробке. Без всяких извинений и объяснений. Хотя в других регионах этот офицерский орден вручают на почетных награждениях", – написала вдова.

Впоследствии на ситуацию отреагировало Киевское ТЦК. Женщина поделилась скриншотом поста и рассказала о дальнейшем развитии событий.

"Они извинились и даже принесли новую коробку для ордена. Я со своей стороны, еще раз объяснила, что не стремлюсь к скандалу в этой щекотливой теме. Мне тоже не нужны торжества... После этого разговора имею неутешительный вывод: система построена так, что каждая звено опрокидывает ответственность на низшую. В финале все падает на одного человека, который и извещает семьи о гибели, и прячет (здесь отдельную боль вокруг национального военного мемориального комплекса), и заботится о вручении наград", - добавила женщина погибшего воина.

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