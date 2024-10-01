До конца года осталось меньше ста дней, и уже через два месяца наступит зима, но над большей частью Украины до сих пор царит летняя погода.

Украинцам объяснили, как ожидается погода во втором осеннем месяце.

Украинские синоптики отмечают, что октябрь является типичным осенним месяцем, характеризующимся увяданием природы и массовым отлетом птиц. Несмотря на это, лугами еще порадует яркая зелень, а иногда можно наблюдать и "бабье" лето.

Однако природа уже готовится к зиме, поскольку количество солнечного тепла уменьшается из-за сокращения светового дня. Средняя температура воздуха снижается по сравнению с сентябрем на 5-7 градусов до +6-13 градусов.

Заморозки в первой половине октября – обычное явление. Во второй половине месяца погоду все чаще будут определять циклоны, которые принесут пасмурную, дождливую погоду, а может быть, и первый снег.

Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук Татьяна Адаменко, сообщила, что октябрь этого года ожидается на 1-1,5 градуса теплее средних показателей, без аномалий. В северных областях температура будет до +6-7 градусов, в центральных и восточных – до +8-9, в Карпатах – до +5, а на юге Крыма – до +14 градусов.

Что касается осадков, то в западных и северных областях их месячное количество прогнозируется близким к норме - 42-52 мм, в Карпатах и ​​Закарпатье - 70-120 мм, а на остальной территории - 20-32 мм (меньше нормы). Волны ощутимого холода могут ожидаться в середине первой и начале третьей декады месяца, а в конце октября следует ожидать частых дождей и, возможно, первого снега.

На подавляющей части территории происходит устойчивый переход среднесуточных температур через +5 градусов в сторону понижения, вплоть до перехода через 0 градусов, наступает время предзимья. Только в южных областях и Закарпатье этот переход происходит в первой половине ноября. Все чаще в последние годы в октябре преобладает теплая погода, как, например, в 2015 году, когда первая половина октября была почти по-летнему теплой – температура воздуха достигала +25 градусов. А в октябре 1999 года в южных областях наблюдалась температура +29-34".

Источник: ТСН.

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