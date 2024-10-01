Наследники умершего пенсионера имеют право на получение невыплаченной пенсии и пособия на погребение.
Согласно статье 52 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 №1058-IV, наследники умершего пенсионера имеют право на получение невыплаченных пенсионных средств.
На получение невыплаченной пенсии и пособия на погребение имеют право члены семьи, проживавшие с умершим на момент его смерти, а также нетрудоспособные родственники, находившиеся на содержании. Если несколько человек имеют право на эти выплаты, то сумма пенсии будет распределена поровну между ними.
Чтобы оформить наследственную пенсию, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или подать заявку онлайн через вебпортал ПФУ. Вместе с заявлением следует предоставить следующие документы:
- Свидетельство о смерти пенсионера – этот документ подтверждает факт смерти и является основой открытия дела о наследстве.
- Документы, подтверждающие родственные связи – это могут быть свидетельства о рождении, браке или другие документы, доказывающие родство.
- Паспорт заявителя – для подтверждения лица, претендующего на получение пенсии.
- Реквизиты банковского счета – данные необходимы для перечисления наследства.
- Документы, подтверждающие совместное проживание с пенсионером на момент его смерти – например справки о регистрации места жительства или другие документы.
Кроме получения невыплаченной пенсии, наследники имеют право на единовременное пособие на погребение. Размер этой помощи зависит от действующего законодательства и социальных гарантий, действовавших в момент смерти пенсионера.
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