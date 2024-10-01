В начале октября курс доллара традиционно будет находиться под контролем НБУ – однако стоимость валюты все же может колебаться.
В разговоре с украинскими журналистами Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в начале октября будет колебаться в четко определенных пределах.
Он отметил, что колебания курса будут происходить в рамках установившейся системы и режима управляемой гибкости. Это предполагает частые, иногда ежедневные колебания с разносторонней и незначительной амплитудой, не превышающие допустимые коридоры.
Благодаря валютным интервенциям на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением. Регулятор продолжит осуществлять точечные вмешательства в процесс курсообразования при необходимости.
"Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября", – добавил Лесовой. Так что ситуация с курсом валюты будет достаточно прогнозируемой.
Основные тенденции курса доллара в октябре
1.Коридоры валютных колебаний:
- На межбанковском рынке: 41 – 41,6 гривны за доллар.
- На наличном рынке: 41,2 – 41,8 гривны за доллар.
2. Текущие ежедневные курсовые колебания:
- Межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны.
- Коммерческие банки: до 0,3 – 0,5 гривны.
- Обменные пункты: до 0,5 грн.
3.Разница между курсами купли и продажи:
- Межбанк: до 0,05 гривны за доллар.
- Коммерческие банки: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар.
- Обменные пункты: до 0,6 – 1 гривна за доллар.
Источник: 24Канал.
Последние новости Украины:
Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.
НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.
Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.