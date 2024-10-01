В начале октября курс доллара традиционно будет находиться под контролем НБУ – однако стоимость валюты все же может колебаться.

В разговоре с украинскими журналистами Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в начале октября будет колебаться в четко определенных пределах.

Он отметил, что колебания курса будут происходить в рамках установившейся системы и режима управляемой гибкости. Это предполагает частые, иногда ежедневные колебания с разносторонней и незначительной амплитудой, не превышающие допустимые коридоры.

Благодаря валютным интервенциям на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением. Регулятор продолжит осуществлять точечные вмешательства в процесс курсообразования при необходимости.

"Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября", – добавил Лесовой. Так что ситуация с курсом валюты будет достаточно прогнозируемой.

Основные тенденции курса доллара в октябре

1.Коридоры валютных колебаний:

На межбанковском рынке: 41 – 41,6 гривны за доллар.

На наличном рынке: 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

2. Текущие ежедневные курсовые колебания:

Межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны.

Коммерческие банки: до 0,3 – 0,5 гривны.

Обменные пункты: до 0,5 грн.

3.Разница между курсами купли и продажи:

Межбанк: до 0,05 гривны за доллар.

Коммерческие банки: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар.

Обменные пункты: до 0,6 – 1 гривна за доллар.

Источник: 24Канал.

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