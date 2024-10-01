Клиенты "ПриватБанка" жалуются на исчезновение средств со счетов – один из пострадавших сообщает, что с его счета без согласования была списана значительная сумма, и требует от банка компенсации.

Об этом идет речь в решении Печерского районного суда Киева.

Клиент ПриватБанка требует компенсацию за несанкционированное списание средств с его счета. По словам мужчины, 6 марта 2023 года с его банковского счета было осуществлено несколько переводов на карточки неизвестных на общую сумму 213 099 гривен без его ведома и согласия.

После этого он подал заявку на блокировку своих карт, но банк позже их разблокировал.

Клиент требует от банка возмещения в размере 441 766 гривен, включающий остаток средств в 143 478 гривен, которые были на счету к переводам, 69 621 гривну, пеню в 28 666 гривен, а также 200 тысяч гривен компенсации морального вреда.

20 марта 2023 года, после подачи заявления мужчины, Оболонская окружная прокуратура Киева внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

В ходе проверки движения средств ПриватБанк выяснил, что переводы состоялись через интернет-платежи с использованием 3D-Security, при этом данные карты были введены вручную через терминалы сторонних банков - "Южный" и "ПУМБ". Неизвестные получатели средств пока не установлены.

Суд отклонил иск мужчины в ПриватБанке о компенсации средств. Согласно решению суда, клиент самостоятельно способствовал раскрытию своей учетной информации, предоставив доступ к своей учетной записи "Приват-24" стороннему устройству.

В материалах дела указано, что 6 марта 2023 года истец, пройдя верификацию в "Приват-24" через фишинговую ссылку, авторизовал доступ к своему аккаунту с другого устройства. По данным банка, на его финансовый номер поступил звонок для подтверждения входа, на который мужчина ответил утвердительно через IVR-опрос.

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