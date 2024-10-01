Ингредиенты:

300 г картофеля, нарезанного кубиками;

3-4 сладких перца, нарезанных полосками;

2 луковицы, нарезанные полукольцами;

60 мл оливкового масла;

Соль и черный перец по вкусу;

Листья базилика для аромата;

1 банка томатов пилати или 1 стакан тертых томатов.

Приготовление:

В сковороде разогрейте 2 ст.л. оливкового масла и обжарьте лук. Переложите его в отдельную миску. В той же сковороде разогрейте еще 2 ст.л. масла и обжаривайте полоски перца, пока они не станут мягкими. Переложите их к луку.

Оставшееся масло разогрейте в сковороде и обжаривайте картофель до золотистой корочки. Добавьте к картофелю обжаренный лук, перцы, соль, черный перец, листья базилика и томаты. Перемешайте.

Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 10 минут, чтобы все ароматы соединились. Готовое угощение можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. По желанию добавьте творог для кремовой текстуры.