В Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как удивить гостей за столом благодаря картофельному салату с азиатскими нотками.
Остроты может придать блюду не только горчица, вы опционально можете выбрать что-то, чтоб вам больше нравится для более насыщенного вкуса.
Ингредиенты для салата:
- 400 г отварного картофеля, нарезать кубиками;
- 1 морковь, нарезать кубиками;
- 1-2 огурца, нарезать слайсами, присыпать солью, оставить на 30 минут, затем отжать;
- 4 отварных яйца, нарезать кубиками;
- 1 красная луковица, нарезать тонкими ломтиками;
- Небольшой пучок зеленого лука, нарезать.
Ингредиенты для соуса:
- 120 мл майонеза;
- ½ ч.л. MSG (глутамата натрия);
- 1 ч.л. острой горчицы;
- 1 ч.л. тертого свежего имбиря;
- 1 ст.л. рисового уксуса;
- 1 ст.л. мирина;
- Соль по вкусу.
Приготовление:
Отварите картофель и нарежьте его кубиками. Морковь также нарежьте кубиками и слегка отварите. Огурцы нарежьте тонкими слайсами, посыпьте солью и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. Затем тщательно отожмите их.
Отварите яйца, нарежьте их кубиками. Красный лук нарежьте тонкими ломтиками, а зеленый лук мелко порубите.
Смешайте майонез, глутамат натрия, острую горчицу, тертый имбирь, рисовый уксус и мирин. Попробуйте соус и отрегулируйте вкус по своему желанию.
В большой миске смешайте картофель, морковь, огурцы, яйца, красный и зеленый лук. Добавьте соус и хорошо перемешайте.
Салат можно подавать сразу, но если оставить его на ночь в холодильнике, вкус станет еще более насыщенным.
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