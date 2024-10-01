Такой необычный салат не будет слишком насыщенным, однако его пикантный вкус сможет порадовать гостей за столом.

В Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как удивить гостей за столом благодаря картофельному салату с азиатскими нотками.

Остроты может придать блюду не только горчица, вы опционально можете выбрать что-то, чтоб вам больше нравится для более насыщенного вкуса.

Ингредиенты для салата:

400 г отварного картофеля, нарезать кубиками;

1 морковь, нарезать кубиками;

1-2 огурца, нарезать слайсами, присыпать солью, оставить на 30 минут, затем отжать;

4 отварных яйца, нарезать кубиками;

1 красная луковица, нарезать тонкими ломтиками;

Небольшой пучок зеленого лука, нарезать.

Ингредиенты для соуса:

120 мл майонеза;

½ ч.л. MSG (глутамата натрия);

1 ч.л. острой горчицы;

1 ч.л. тертого свежего имбиря;

1 ст.л. рисового уксуса;

1 ст.л. мирина;

Соль по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель и нарежьте его кубиками. Морковь также нарежьте кубиками и слегка отварите. Огурцы нарежьте тонкими слайсами, посыпьте солью и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. Затем тщательно отожмите их.

Отварите яйца, нарежьте их кубиками. Красный лук нарежьте тонкими ломтиками, а зеленый лук мелко порубите.

Смешайте майонез, глутамат натрия, острую горчицу, тертый имбирь, рисовый уксус и мирин. Попробуйте соус и отрегулируйте вкус по своему желанию.

В большой миске смешайте картофель, морковь, огурцы, яйца, красный и зеленый лук. Добавьте соус и хорошо перемешайте.

Салат можно подавать сразу, но если оставить его на ночь в холодильнике, вкус станет еще более насыщенным.

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