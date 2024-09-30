Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram показал, как приготовить невероятно вкусный домашний пляцок с большим количеством сливовой начинки.
Для приготовления пирога со сливами Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- мука – 500 г
- сливочное масло – 180 г
- сахар – 200 г
- соль – 1/3 ч.л.
- яйца – 5 шт. (разделяем белки и желтки)
- разрыхлитель - 10 г
- сметана - 150 г
Кроме того, нам понадобятся:
- сливы – 1 кг
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 20 г
- крахмал – 1 ст.л.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
Сначала готовим тесто. В муку с разрыхлителем Евгений Клопотенко натирает на мелкой терке холодное сливочное масло. Добавляем яичные желтки, сметану, соль, 100 г сахара и замешиваем тесто.
Треть теста Клопотенко заворачивает в пленку и отправляет примерно на 40 минут в морозилку, а остальное тесто также заворачивает в пленку, но кладет в холодильник.
Тем временем подготовим начинку. Сливы разрезаем пополам, удаляем косточки, выкладываем на сковороду и жарим с 20 г масла и 50 г сахара примерно 3-5 минут. Оставляем охлаждаться.
Белки и 100 г сахара Евгений Клопотенко сбивает до стойких пиков и осторожно смешивает с крахмалом.
Тесто, которое было в холодильнике, раскатываем по размеру формы, в которой будем готовить пирог, и выкладываем его на дно формы, застеленной пергаментом. Присыпаем тесто панировочными сухарями, выкладываем равномерно сливовую начинку, а затем взбитые белки. Сверху на терке натираем тесто с морозилки.
Выпекаем сливовый пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
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