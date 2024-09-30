Победитель шоу "Мастер Шеф", популярный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами интересным рецептом пирога со сливами.

Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram показал, как приготовить невероятно вкусный домашний пляцок с большим количеством сливовой начинки.

Для приготовления пирога со сливами Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

мука – 500 г

сливочное масло – 180 г

сахар – 200 г

соль – 1/3 ч.л.

яйца – 5 шт. (разделяем белки и желтки)

разрыхлитель - 10 г

сметана - 150 г

Кроме того, нам понадобятся:

сливы – 1 кг

сахар – 50 г

сливочное масло – 20 г

крахмал – 1 ст.л.

панировочные сухари – 2 ст.л.

Сначала готовим тесто. В муку с разрыхлителем Евгений Клопотенко натирает на мелкой терке холодное сливочное масло. Добавляем яичные желтки, сметану, соль, 100 г сахара и замешиваем тесто.

Треть теста Клопотенко заворачивает в пленку и отправляет примерно на 40 минут в морозилку, а остальное тесто также заворачивает в пленку, но кладет в холодильник.

Тем временем подготовим начинку. Сливы разрезаем пополам, удаляем косточки, выкладываем на сковороду и жарим с 20 г масла и 50 г сахара примерно 3-5 минут. Оставляем охлаждаться.

Белки и 100 г сахара Евгений Клопотенко сбивает до стойких пиков и осторожно смешивает с крахмалом.

Тесто, которое было в холодильнике, раскатываем по размеру формы, в которой будем готовить пирог, и выкладываем его на дно формы, застеленной пергаментом. Присыпаем тесто панировочными сухарями, выкладываем равномерно сливовую начинку, а затем взбитые белки. Сверху на терке натираем тесто с морозилки.

Выпекаем сливовый пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.