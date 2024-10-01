Известный шеф-повар, победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить куриный шницель "Цезарь".
Это сочное куриное филе в хрустящей панировке со свежими листьями салата и правильным соусом "Цезарь". Готовится все очень просто, а получается нереально вкусно.
Чтобы приготовить куриный шницель с салатом "Цезарь", победитель "Мастер Шеф" использовал:
- филе куриное ~ 175 г
- 40 г панировочных сухарей + немного муки
- 2 яйца
- 1 ч.л. американской горчицы
- 1 ч.л. каперсов
- 25 г консервированного тунца
- 15 г сыра пармезан
- 100 г растительного масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. греческого йогурта
- 150 г салата айсберг
- соль и молотый перец – по вкусу
Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский готовит соус. Для этого в миску добавляем яичный желток (остальные яйца нам понадобятся для панировки шницеля), горчицу, лимонный сок и растительное масло. Венчиком взбиваем смесь до состояния майонеза.
Полученный майонез победитель Мастер Шеф отправляет в чашу блендера, добавляет каперсы, тертый пармезан, консервированный тунец, греческий йогурт, чеснок, соль, перец по вкусу и перебивает все до однородности.
Куриное филе хорошо отбиваем, солим, перчим и панируем: сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в муке, снова обмакиваем в яйцо и хорошо обваливаем в панировочных сухарях.
Жарим шницель в достаточном количестве растительного масла (приблизительно 100 мл) до золотистости с обеих сторон. Салат айсберг "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский режет на большие кусочки, перемешивает их с соусом и выкладывает сверху на шницель.
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