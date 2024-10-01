Если вы любите салат "Цезарь", то попробуйте приготовить такую ​​его оригинальную версию с куриным шницелем по рецепту победителя "Мастер Шеф" Вадима Бжезинского.

Известный шеф-повар, победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить куриный шницель "Цезарь".

Это сочное куриное филе в хрустящей панировке со свежими листьями салата и правильным соусом "Цезарь". Готовится все очень просто, а получается нереально вкусно.

Чтобы приготовить куриный шницель с салатом "Цезарь", победитель "Мастер Шеф" использовал:

филе куриное ~ 175 г

40 г панировочных сухарей + немного муки

2 яйца

1 ч.л. американской горчицы

1 ч.л. каперсов

25 г консервированного тунца

15 г сыра пармезан

100 г растительного масла

1 ч.л. лимонного сока

1-2 зубчика чеснока

1 ст.л. греческого йогурта

150 г салата айсберг

соль и молотый перец – по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский готовит соус. Для этого в миску добавляем яичный желток (остальные яйца нам понадобятся для панировки шницеля), горчицу, лимонный сок и растительное масло. Венчиком взбиваем смесь до состояния майонеза.

Полученный майонез победитель Мастер Шеф отправляет в чашу блендера, добавляет каперсы, тертый пармезан, консервированный тунец, греческий йогурт, чеснок, соль, перец по вкусу и перебивает все до однородности.

Куриное филе хорошо отбиваем, солим, перчим и панируем: сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в муке, снова обмакиваем в яйцо и хорошо обваливаем в панировочных сухарях.

Жарим шницель в достаточном количестве растительного масла (приблизительно 100 мл) до золотистости с обеих сторон. Салат айсберг "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский режет на большие кусочки, перемешивает их с соусом и выкладывает сверху на шницель.

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