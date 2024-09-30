Победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский предлагает приготовить на завтрак большой картофельный дерун – это очень просто, быстро и вкусно.
"Идеальный старт дня для тех, кто ценит время и любит вкусно поесть! Минимум времени – максимум удовольствия!", – советует победитель "Мастер Шеф".
Для приготовления вкусного картофельного деруна "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- картофель – 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- зеленый лук – 15 г
- растительное масло – 30 г (для жарки)
- лосось слабосолений - 60 г
- соль – по вкусу
- сметана – 2 ст.л. (для подачі)
Картофель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит и натирает на крупной терке. Лук натираем на мелкой терке.
Смешиваем картофель с луком, добавляем соль и перемешиваем все до однородности. Лишнюю жидкость отжимаем руками, как на видео, и сливаем, она нам не понадобится. После этого добавляем к картошке муку, яйцо и еще раз все хорошо перемешиваем.
Жарим один большой дерун на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
Готовый дерун "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский перекладывает на тарелку и разрезает на четыре части. Сверху выкладываем кусочки слабосоленого лосося, сметану и мелко нарезанный зеленый лук.
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